Іспанець ожив перед розкриттям: перед цим троє лікарів діагностували в нього клінічну смерть

Після "воскресіння" чоловік, який 24 години перебував у стані клінічної смерті, спитав, чи може він бачити свою дружину.

В Іспанії лікарі зафіксували незвичайний випадок оживання людини, смерть якої зафіксували почергово троє медпрацівників Інституту судової медицини. Учені пояснюють подію рідкісним випадком каталепсії, повідомляє ресурс Science Alert.

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29-річний Гонсало Монтойя Хіменес відбував вирок у виправній установі Астурія на північному заході Іспанії. Одного ранку його знайшли мертвим у сидячому положенні посеред власної камери без ознак насильницької смерті. Двоє чергових лікарів оглянули ув'язненого та діагностували смерть, зафіксувавши факт документально.

За годину тіло оглянув судово-медичний експерт, погодився з первинними оцінками та склав третій звіт про смерть. Померлого, як вважали лікарі, чоловіка відправили в морозильну камеру моргу. Там він провів досить тривалий час, після чого патологоанатоми дістали тіло, готуючись до розтину. У цей момент із поліетиленової сумки почулися звуки і з'ясувалося, що Монтойя живий. Чоловіка відразу доправили до лікарні, де вдалося стабілізувати стан іспанця. З'ясувалося, що клінічну смерть він зазнав без особливих наслідків для здоров'я. Усього з моменту, коли чоловіка знайшли "мертвим" і до того, як він ожив, минуло 24 години.

"Я не можу коментувати те, що сталося в Інституті судової медицини, але троє лікарів зафіксували клінічні ознаки смерті. Наразі незрозуміло, чому це сталося", — заявив журналістам представник іспанської пенітенціарної служби.

Проте, лікарі мають досить переконливу версію. За день до того, як Хіменеса було знайдено "мертвим", він скаржився на погане самопочуття. При цьому чоловік страждав на епілепсію і приймав ліки від хвороби. Рідні повідомили, що у в'язниці він не завжди дотримувався графіку прийому препаратів, через що його стан погіршився. Передбачається, що така ситуація спровокувала рідкісний випадок каталепсії — стану, коли свідомість, чутливість і пульс відсутні, а тіло проявляє фізичну ригідність, яку приймають за трупне задублення.

Раніше в Іспанії найстаріший чоловік у світі помер по-справжньому. Сатурніно де ла Фуенте Гарсії було 112 років. За його словами, він прожив спокійне життя у Леоні, виростивши сім дочок.

Також Фокус повідомляв, що в Москві на 86-му році життя помер Актор Леонід Куравльов. Причин смерті не розкриваються. Відомо, що ще 5 січня артиста госпіталізували з підозрою на коронавірус, також провели екстрену операцію на шлунку. Останні 6 місяців Куравльов прожив у будинку для людей похилого віку, куди його відвезли рідні діти.