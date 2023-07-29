"Неровный пол, неустойчивые шесты": стриптизерши в Портленде бастуют уже четвертый месяц

Устроившие забастовку сотрудницы стрип-клуба требуют создания профсоюза и говорят об опасных условиях труда в "мегаполисе стриптиза Америки". Среди прочего, отсутствуют камеры наблюдения, танцовщицам также мешает запах газа и пр.

Проблемы зреют в городе, который считается столицей стрип-клубов Америки. Танцовщицы одного из баров Портленда (штат Орегон) проводят забастовку уже на протяжении четырех месяцев, пытаясь добиться защиты своих права с помощью профсоюза. В США уже есть один подобный стрип-клуб. Об этом сообщает New York Post.

Основная часть из 33 стриптизерш, которая трудятся в местном заведении Magic Tavern, вышли на забастовку 4 апреля, сославшись на "опасные условия труда".

"Мы боремся за базовую безопасность и уважение на рабочем месте, как и в любой другой отрасли", — сказала Никс, одна из бастующих сотрудниц клуба.

По их словам, забастовка вызвана рядом опасений, относящихся к безопасности условий труда: отсутствие камер наблюдения, неустойчивые шесты, неровный пол, запах газа и пр. Свое руководство девушки обвиняют в недолжном обращении. О рабочий чат, созданный танцорами, назвали "Anus Tarts".

Владелец Magic Tavern не ответил на запрос о комментариях.

Портленд уже давно носит неофициальный титул мегаполиса стрип-клубов Америки.

Согласно исследованию организации Pricenomics, в 2015 году здесь было 54 заведения, в соотношении по количеству стрип-клубов на душу населения город с большим отрывом занимает позицию лидера.

Больше всего подобных заведений в США только в Хьюстоне, но его население вчетверо выше населения Портленда.

Напомним, что Король Швеции Карл XVI Густав рассказал о секрете своего 47-летнего брака. О Карле XVI Густаве известно, что он развлекался со стриптизершами в 90-х годах.

Также сообщалось, что актриса Сальма Хайек приглашала домой стриптизеров со съемок и ссылалась на то, что ее муж не ревнивый.