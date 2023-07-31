На глазах у копов: журналист Аркадий Бабченко забросал яйцами посольство РФ в Эстонии (фото)

Эстонские правоохранители задержали журналиста и открыли против него дело.

В Таллинне (Эстония) российский оппозиционный журналист забросал яйцами посольство Российской Федерации на глазах у правоохранителей. Об этом 30 июля сообщило эстонское издание Delfi.

"Мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него возбуждено дело", — говорилось в сообщении пресс-службы эстонской полиции.

В издании отметили, что другие детали пока не разглашаются, ведь информация еще будет уточнена в ходе рассмотрения дела.

Сам Аркадий Бабченко 31 июля в своем Twitter выложил фото из полицейского автомобиля и подтвердил информацию об инциденте в Таллинне.

"Эстонские чайки летят над нашей зоооной... А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в дом", — сказал Аркадий Бабченко.

Отметим, Аркадий Бабченко — российский оппозиционный журналист и прозаик. Он критикует путинский режим и осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины. В 2017 году он эмигрировал в Чехию, а затем в Украину из-за начала репрессий и преследований журналистов в Москве. Позже он выехал в Евросоюз. В частности, в Эстонии журналист проживает с 2022 года.

Напомним, Фокус писал, что 26 июля дипломатическая служба Чешской Республики подала иск в Муниципальный суд Праги против Российской Федерации из-за использования земли в недипломатических целях. В частности, иск касается комплекса многоквартирных домов в Праге или здания бывших генеральных консульств России в Карловых Варах и Брно.

14 июля в Министерстве юстиции Эстонии заявили об экстрадиции гражданина России Вадима Конощенока, сотрудника спецслужб РФ, в США. В ведомстве отметили, что он занимался контрабандой оружия.