Новый исторический рекорд: долги граждан РФ за коммуналку выросли почти до 877 млрд рублей

Главной причиной отсутствия возможности платить за коммунальные платежи стало резкое падение доходов граждан РФ. Помимо этого, некоторые россияне активно инвестируют во вторую или третью недвижимость, игнорируя долги за по коммуналке за основное жилье.

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги установили новый исторический рекорд. Общая задолженность за ЖКХ достигла нового исторического рекорда, составив по итогам первого квартала текущего года 876,4 млрд руб (350 млрд грн — Ред.). За год задолженность выросла на 72 млрд руб., передает российское издание "Известия".

Основной причиной роста задолженности стало падение доходов россиян. Объем платежей за коммунальные услуги постепенно растет и становится непосильным для бюджета семьи.

Другая причина в том, что многие люди инвестируют во второе-третье жилье и не платят за коммунальные услуги.

Также есть проблема и с управляющими компаниями — они не всегда перечисляют полученные от граждан средства на счета РСО.

Долги за коммунальные платежи в Украине

В 2022 году долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги составил 40,5 млрд грн.

Это данные без учета временно оккупированных Крыма, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. То есть сумма задолженности намного выше. Для сравнения: по данным Госстата, в конце 2021 года долг за коммунальные услуги составлял 80,8 млрд грн.

Сумма задолженности включает:

28 351 163,4 гривен долга за поставку тепла и горячей воды;

7 085 911,1 гривен – за централизованное водоснабжение и водоотвод;

1 376 596,9 гривен – за обращение с отходами;

3 639 635,1 гривен – за управление многоквартирным домом.

Напомним, в начале июля в ЕС оценили, как санкции влияют на экономику РФ. Представители Европейской комиссии считают, что ограничения серьезно подорвали промышленный и технологический потенциал России.

При этом, эмбарго на поставки российской нефти в Европу действует с 5 декабря 2022 года. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель. Так, ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если она была куплена по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля под запретом также оказались закупки российских нефтепродуктов.

Кроме того, стало известно, что Россия зарабатывает на экспорте из черноморских портов, а полученные средства тратит на продолжение войны в Украине. Несмотря на международные санкции и эмбарго на энергоносители Черное море стало новым источником доходов Москвы.