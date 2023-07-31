Лекарств нет: в Перу произошла вспышка редкой смертельной болезни

По данным медиков, в зоне риска находятся люди старше 30 лет, особенно мужчины. Каких-либо лекарств против синдрома Гиена-Барре пока нет.

Власти Перу приняли решение о введении чрезвычайного положения в связи с борьбой медицинских специалистов против распространения редкого заболевания, угрожающего жизни и здоровью населения, — синдрома Гиена-Барре (СГБ). Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Свыше 230 жителей Перу подозревают, что они столкнулись с редким состоянием, известным как синдром Гиена-Барре, характеризующимся поражением собственных периферических нервов иммунной системой. Подтвержденный диагноз был поставлен у 100 человек, и, к сожалению, четыре из них умерли от этого заболевания (коэффициент летальности (CFR) составил 1,7%).

8 июля в Перу было объявлено чрезвычайное положение в области здравоохранения из-за роста числа заболевших. На данный момент причина этого всплеска не установлена. Всем остальным странам Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала активно отслеживать состояние пациентов с неврологическими заболеваниями, чтобы своевременно выявить возможные вспышки и принять соответствующие меры предосторожности.

В этом году, с 10 июня по 15 июля, выявили 130 случаев (56%). Впоследствии количество пациентов, у которых диагностировали эту острую аутоиммунную воспалительную болезнь, продолжило расти. В соседних с Перу странах такой проблемы нет.

Люди старше 30 лет находятся в зоне риска. Дети в возрасте до 17 лет составляют 19% от общего числа случаев, что равняется 44 заболеваниям. Большая часть больных — мужчины, их количество составляет 133 случая, что составляет 57,6% от общего числа заболевших.

У первых 130 пациентов наблюдались симптомы, напоминающие желудочно-кишечные и респираторные инфекции, также у них была отмечена лихорадка. В 94 из этих случаев (72,3%) врачи наблюдали прогрессирующий восходящий паралич.

В 2019 году виновником оказался кишечный патоген Campylobacter jejuni – возбудитель кампилобактериоза, выступающий и одним из ведущих триггеров СХБ. В этот раз Campylobacter jejuni лабораторно подтвердили в 14 из 22 образцов (63%), исследованных с июня по июль.

Что известно о синдроме Гиена-Барре

По словам экспертов, даже если за новой вспышкой стоит C. jejuni, механизм распространения остается неясным. Также вызывает вопрос то, почему у одних людей развивается синдром Гиена-Барре (СГБ), а у других нет. Вероятно, в этом процессе играют роль различные факторы, включая генетическую изменчивость иммунных реакций каждого человека, способность некоторых бактерий изменять свои поверхностные антигены (фазовая изменчивость) и разная активность антител.

Помимо этого, ученые предполагают, что один только патоген не может вызывать СГБ, и для развития этого синдрома могут вступать в действие сопутствующие инфекции. Это указывает на то, что причины и механизмы развития СГБ являются сложными и могут зависеть от различных факторов, взаимодействующих между собой. Необходимо проведение дополнительных исследований для более полного понимания этих процессов и разработки эффективных стратегий предотвращения и лечения СГБ.

Так, синдрому Гийена-Барре в большинстве случаев предшествует заболевание верхних дыхательных путей или ЖКТ. Синдром характеризуется разной степенью тяжести, чаще всего приводя к летальному исходу. Это наиболее распространенная форма так называемого острого вялого паралича: его признаки – нарушение активных движений, отсутствие мышечных рефлексов (арефлексия), повышенный уровень белка в спинномозговой жидкости.

Каких-либо лекарств против СХБ пока нет. Однако выздороветь можно: пациенты получают поддерживающее лечение, чтобы ослабить симптомы и сократить продолжительность болезни – иммунотерапию (замещение плазмы для удаления антител из крови или внутривенное введение иммуноглобулина).

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