За раздачу паспортов без надлежащей проверки личности: США ограничили безвиз для Венгрии

По данным журналистов, с 1 августа владельцы венгерских паспортов больше не смогут пользоваться системой ESTA в течение двух лет. Срок действия данной программы для них будет сокращен до одного года.

Американские власти приняли решение ограничить возможности Венгрии в рамках программы безвизового режима. Причиной такого решения послужили сомнения, связанные с безопасностью новых паспортов, которые были выданы Будапештом в период с 2011 по 2020 годы. Об этом сообщает издание Politico.

Американская программа безвизового режима предоставляет гражданам участвующих стран возможность путешествовать в США с целью туризма или деловых визитов на период до 90 дней без необходимости получения визы. Вместо этого, для участия в программе, требуется получить одобрение через Электронную систему авторизации путешествий (ESTA).

С 1 августа владельцы венгерских паспортов больше не смогут пользоваться системой ESTA в течение двух лет, как раньше. Вместо этого, срок действия данной программы для них будет сокращен до одного года. Кроме того, ESTA станет доступной только для одноразового использования.

Посол США в Будапеште, Дэвид Прессман, высказал обеспокоенность по поводу существования сотен тысяч паспортов, которые были выданы правительством Венгрии в рамках упрощенной программы натурализации без строгих механизмов проверки личности.

Он добавил, что США уже много лет обращают внимание Будапешта на эту "уязвимость в сфере безопасности", но "правительство Венгрии решило не закрывать ее", поэтому США вынуждены теперь "отреагировать".

После прихода к власти в 2010 году правительство премьер-министра Виктора Орбана действительно внесло серьезные политические изменения в отношении предоставления гражданства этническим венграм за рубежом. Эти изменения позволили предоставить гражданство Венгрии этническим венграм, проживающим в других странах, включая Румынию, Словакию и Украину.

Как говорится в публикации, союзники Будапешта по НАТО глубоко разочарованы тем, что парламент Венгрии до сих пор не ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс.

Существует также постоянное беспокойство относительно того, что высокопоставленные венгерские чиновники продвигают нарративы Кремля, а также относительно усилий, направленных на ослабление европейских санкций, нацеленных на Москву.

Напомним, что 21 июля Венгрия выступила против плана ЕС по военной поддержке Украины на 20 млрд евро. В венгерском МИД предупредили, что официальный Будапешт не будет поддерживать инициативу до тех пор, пока Украина не исключит банк OTP из своего списка "спонсоров войны".

Кроме того, как сообщалось в начале июля, Венгрия хочет продлить освобождение от санкций против России еще на год. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, венгерской компании MOL нужен еще год, чтобы профинансировать строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Словакии.