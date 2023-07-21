Есть условие: Венгрия выступила против плана ЕС по военной поддержке Украины на 20 млрд евро

В венгерском МИД предупредили, что официальный Будапешт не будет поддерживать инициативу до тех пор, пока Украина не исключит банк OTP из своего списка "спонсоров войны".

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Венгрия не поддержала попытку Европейского союза создать долгосрочный фонд в размере до 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины. Об этом сообщает издание Politico.

Недавно состоялась встреча министров иностранных дел в Брюсселе, на которой впервые было обсуждено предложение о выделении не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет для поддержки стран Европейского союза в покупке и пожертвовании оружия для Украины, а также для обучения украинских вооруженных сил.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия не будет одобрять выделение средств для Европейского фонда мира до тех пор, пока венгерский банк OTP будет числиться в списке "спонсоров войны".

"Мы не можем вести переговоры по новым финансовым обязательствам по Европейскому фонду мира, пока не будет решен вопрос OTP", – сказал Сиярто в четверг.

В настоящее время Европейский союз выделил около 4 миллиардов евро для фонда помощи Украине после вторжения России. Однако, в Брюсселе возникла идея создать более стабильный источник финансирования, чтобы избежать необходимости постоянно вести сложные переговоры о пополнении фонда в будущем.

Напомним, что Евросоюз предложит создать специальный фонд для поддержания вооруженных сил Украины в течение следующих четырех лет. Предложение не предполагает прямого финансирования Евросоюзом украинской армии. Вместо этого Брюссель поможет странам покрыть собственные расходы на приобретение и передачу боеприпасов, ракет и танков и других необходимых средств.

Ранее сообщалось, что в Белом доме в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут средства ПВО, системы противодействия БПЛА боеприпасы и другие средства на сумму 1,3 млрд долларов.