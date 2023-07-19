ЕС планирует выделить 20 млрд евро для ВСУ в течение следующих четырех лет, — Politico

Проект не предусматривает прямого финансирования украинской армии. Через "Европейский фонд мира" будут покрыты расходы на поставку в Украину военной техники, боеприпасов и других средств для нужд ВСУ.

Related video

Евросоюз предложит создать специальный фонд для поддержания вооруженных сил Украины в течение следующих четырех лет. Как сообщили 18 июля журналисты Politico, за это время для поддержки украинской армии будет выделено 20 млрд евро.

В материале отмечено, что предложение не предполагает прямого финансирования Евросоюзом украинской армии. Вместо этого Брюссель поможет странам покрыть собственные расходы на приобретение и передачу боеприпасов, ракет и танков и других необходимых средств. Кроме того предполагается финансирование обучения украинских военнослужащих.

Обозреватели пишут, что данная инициатива была предложена вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но новое предложение, подготовленное дипломатической службой ЕС, фактически форсирует эту стратегию.

"Прежде всего, речь идет о серьезных обязательствах ЕС, которые могут увеличить почти в пять раз сумму в 4 млрд евро, выделенную блоком на аналогичные цели за последний год с лишним", — подчеркнули авторы материала.

Поставки вооружения для Украины

По сути данное решение означает смену идеологии стран ЕС, которые позиционировали себя как миротворцы, считают в Politico. И если до начала полномасштабной войны в Украине концепция субсидирования ЕС поставок оружия в зону боевых действий была немыслима, то теперь же она находится на пороге того, чтобы закрепиться на долгие годы.

Главным инициатором проекта выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который намекнул на эту идею во время саммита лидеров ЕС в июне. При этом показательно, что финансирование украинской армии будет реализовано через "Европейский фонд мира".

"Вы должны сделать Украину способной к обороне. Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать новым украинским оборонным фондом", — заявил Боррель.

Между тем некоторые европейские чиновники считают, что такая сумма является пограничной, поскольку фактически ЕС должен будет находить резервы в размере 5 млрд евро ежегодно.

"Наш уровень поддержки Украины в военной сфере сейчас настолько высок, что деньги, выделенные на Европейский фонд мира для Украины, скоро будут исчерпаны", — процитировали в заключение журналисты высокопоставленного чиновника.

Ранее сообщалось, что в Белом доме в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут средства ПВО, системы противодействия БПЛА боеприпасы и другие средства на сумму 1,3 млрд долларов.