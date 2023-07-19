ЄС планує виділити 20 млрд євро для ЗСУ протягом наступних чотирьох років, — Politico

Проєкт не передбачає прямого фінансування української армії. Через "Європейський фонд миру" будуть покриті витрати на постачання в Україну військової техніки, боєприпасів та інших засобів для потреб ЗСУ.

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Євросоюз запропонує створити спеціальний фонд для підтримки збройних сил України протягом наступних чотирьох років. Як повідомили 18 липня журналісти Politico, за цей час для підтримки української армії буде виділено 20 млрд євро.

У матеріалі зазначено, що пропозиція не передбачає прямого фінансування Євросоюзом української армії. Замість цього Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на придбання і передачу боєприпасів, ракет і танків та інших необхідних засобів. Крім того, передбачається фінансування навчання українських військовослужбовців.

Оглядачі пишуть, що ця ініціатива була запропонована незабаром після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але нова пропозиція, підготовлена дипломатичною службою ЄС, фактично форсує цю стратегію.

"Насамперед ідеться про серйозні зобов'язання ЄС, які можуть збільшити майже вп'ятеро суму в 4 млрд євро, виділену блоком на аналогічні цілі за останній рік із гаком", — підкреслили автори матеріалу.

Постачання озброєння для України

По суті це рішення означає зміну ідеології країн ЄС, які позиціонували себе як миротворці, вважають у Politico. І якщо до початку повномасштабної війни в Україні концепція субсидування ЄС поставок зброї в зону бойових дій була немислима, то тепер же вона перебуває на порозі того, щоб закріпитися на довгі роки.

Головним ініціатором проекту виступив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, який натякнув на цю ідею під час саміту лідерів ЄС у червні. При цьому показово, що фінансування української армії буде реалізовано через "Європейський фонд миру".

"Ви повинні зробити Україну здатною до оборони. Тому Європейський фонд миру для України, можливо, має стати новим українським оборонним фондом", — заявив Боррель.

Тим часом деякі європейські урядовці вважають, що така сума є прикордонною, оскільки фактично ЄС муситиме знаходити резерви в розмірі 5 млрд євро щорічно.

"Наш рівень підтримки України у військовій сфері зараз настільки високий, що гроші, виділені на Європейський фонд миру для України, скоро будуть вичерпані", — процитували на закінчення журналісти високопоставленого чиновника.

Раніше повідомлялося, що в Білому домі найближчим часом можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть засоби ППО, системи протидії БПЛА, боєприпаси та інші засоби на суму 1,3 млрд доларів.