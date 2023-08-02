Позиция не изменилась: в Пентагоне отреагировали на вторжение вертолетов Беларуси в Польшу

Представитель Минобороны Патрик Райдер отказался предоставить более подробную информацию об инциденте и напомнил, что США по-прежнему нацелены на защиту безопасности стран-членов НАТО.

В Пентагоне высказались относительно нарушения воздушного пространства Польши двумя военными вертолетами из Беларуси 1 августа. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Говоря про инцидент с белорусскими вертолетами, Райдер подчеркнул, что США по-прежнему нацелены на защиту безопасности стран-членов НАТО.

"Мы и в дальнейшем будем очень серьезно относиться к безопасности НАТО и продолжать работать вместе с нашими союзниками по НАТО над тем, чтобы каждый квадратный сантиметр территории Альянса оставался в безопасности", – отметил он.

Представитель Пентагона отказался предоставить более подробную информацию об инциденте с белорусскими вертолетами, добавив, что после этих событий позиции сил НАТО не изменились.

Белорусские вертолеты нарушили границу Польши: что известно

Напомним, 1 августа фотограф Элиза Ковальчик заметила над польским приграничным селом Беловеж военные вертолеты с белорусскими отметками.

Вскоре Минобороны Польши подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений". По данным ведомства, вертолеты пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, что усложнило их обнаружение.

По данным СМИ, в Польше намерены увеличить численность солдат вдоль границы с Беларусью после инцидента с вертолетами. В Варшаве также проинформировали представителей НАТО об этом случае и вызвали временного поверенного в делах Беларуси в МИД для объяснения.

Позже мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что белорусские вертолеты, которые 1 августа пересекли воздушное пространство Польши, участвовали в патрулировании границы во время пребывания Александра Лукашенко в резиденции "Вискули", что в 7,5 километрах от границы.