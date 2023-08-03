"Лады" и "Нивы": все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, — Путин

Президент РФ считает, что необходимо развивать российский автопром, но полностью отказываться от импорта не стоит. Хотя многие мировые автогиганты покинули рынок России из-за развязанной войны против Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 3 августа на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, сообщает "РИА новости".

По его словам, министерства и ведомства, а также управление делами просят продолжать закупки машин иностранного производства.

"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", — подчеркнул Путин.

По его мнению, в том, что "где-то будет поскромнее", нет ничего страшного и необходимо развивать российское автомобилестроение.

"Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это", — добавил Путин.

При этом президент РФ отметил, что от импорта в целом отказываться не надо.

Санкции против автопрома РФ

Большинство западных автопроизводителей прекратили свою деятельность в России после того, как в феврале РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, сообщает Forbes.

Санкции в отношении России сильно отразились на ее автомобильной промышленности, которая в значительной степени зависела от иностранных производителей и импортных запчастей.

На автомобильном рынке РФ остаются бюджетные "Лады" и китайские автомобили ценой от 2 млн рублей, а премиальные бренды практически полностью ушли.

В ноябре Mazda продала российской компании "Соллерс" свою долю в совместном предприятии.

В середине мая российские активы французской Renault перешли государству и правительству Москвы. Ранее с рынка ушли такие гиганты как Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Motors Corp. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz заявил, что уходит с российского рынка и продает акции своих дочерних компаний местному инвестору.

В то же время Китай захватывает долю российского авторынка после выхода западных брендов. Продажи легковых автомобилей китайских марок, в частности Haval, Chery и Geely, выросли до 16 138 единиц в ноябре, что почти вдвое больше, чем в январе, а доля рынка достигла 31,3% с 9,6%.

Напомним, Великобритания ввела санкции против российских судей в деле против российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Премьер-министр Риши Сунак считает, что отклонение апелляции необосновано.

Кроме этого, Фокус писал о том, почему западные банки закрывают счета гражданам РФ. Страны Запада в ответ на агрессию против Украины применяют к России санкции, в том числе и к ее финансовому сектору.