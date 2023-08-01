Дело Кара-Мурзы: Великобритания ввела санкции против российских судей

Премьер-министр Риши Сунак считает, что отклонение апелляции необосновано. Он выступает за немедленное освобождение российского оппозиционера. Кара-Мурза — один из немногих россиян, публично осуждающих войну РФ против Украины.

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Великобритания 31 июля заморозила активы и запретила поездки судьям Мосгорсуда Виталию Белицкому и Екатерине Дорохиной за их роль в политически мотивированном осуждении российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, сообщает Reuters.

Кара-Мурза, который имеет российское и британское гражданство, приговоренный в России к 25 годам лишения свободы, в понедельник проиграл апелляцию. 41-летний мужчина был заключен в тюрьму в апреле за государственную измену.

"Это отчаяние и необоснованность. Отклонение апелляции @vkaramurza неоправданно. Он должен быть немедленно освобожден", — заявил премьер-министр Риши Сунак в социальной сети X.

Что известно о деле Кара-Мурзы

Кара-Мурза — один из немногих видных деятелей оппозиции, которые остались в России и продолжали выступать против президента Владимира Путина после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Владимира Кара-Мурзу арестовали через два месяца после начала полномасштабной войны в Украине. Российские власти обвинили его в распространении ложной информации о Вооруженных силах и объявили "иностранным агентом".

Оппозиционеру было предъявлено обвинение в государственной измене из-за речей, которые он произнес о войне, в том числе в палате представителей Аризоны. Во время своего выступления в марте 2022 года он сказал, что Кремль бомбил украинские дома, больницы и школы. Невзирая на то, что в Украине погибли тысячи человек, Москва заявляет, что не наносит преднамеренных ударов по гражданскому населению.

Напомним, 1 августа сообщалось, что россияне и жители Кріма массово поджигают военкоматы. По данным американских аналитиков и российских журналистов, по России и на оккупированной территории Украины прокатился целый "флешмоб" с применением коктейлей Молотова.

Кроме этого, в ночь на 1 августа в столице России бизнес-центр "Москва-Сити" атаковали дроны. Ранее, 30 июля, это же здание было атаковано БПЛА неизвестного происхождения.