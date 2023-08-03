Эвакуируют людей: в Подмосковье возле АЗС горит склад кислородных аккумуляторов (видео)

Пожару присвоили второй ранг сложности. Предварительно, огонь охватил 200 квадратных метров цеха.

В Воскресенском районе Подмосковья сообщают о масштабном пожаре. Горит кислородно-аккумуляторный склад на территории бывшего завода "Красный строитель" у села Ачкасово. Предположительно, перед пожаром очевидцы слышали взрыв. Об этом сообщают в российском медиа Shot.

По предварительной информации, огонь охватил 200 квадратов цеха, где хранятся кислородные аккумуляторы. Всего площадь цеха составляет 5000 квадратов. Пожару предоставлен второй ранг опасности. Эвакуировано семь человек. Информации о пострадавших не поступало.

Что привело к взрыву, за которым последовал пожар, и был ли он, пока не известно. Журналисты медиа Mash пишут, что предварительного взрыва якобы не было.

Напомним, 1 августа на заводе счетно-аналитических машин в Москве прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Очевидцы сообщали, что с шестого этажа здания завода поднимался дым. Из-за пожара на заводе в Москве эвакуировали 40 человек.

Также сообщалось, что в конце июля в Самаре прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, никто не пострадал. Позже выяснилось, что самодельное взрывное устройство на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре заложил местный электрик. Подозреваемого зовут Сергей О., ему 42 года, он родился в украинском городе Изяслав Хмельницкой области, но проживал и был зарегистрирован в Тюмене.

Фокус писал 28 июля, что в центре российского Таганрога в Ростовской области прогремели взрывы. В результате пострадали пять человек. Рядом с местом взрыва виднеется воронка размером пять на пять метров. Среди версий случившегося обсуждаются от "неизвестного снаряда" до ракеты или БПЛА.