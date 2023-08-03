Возглавил лично: дипломат РФ устроил в Норвегии военно-морской парад (фото, видео)

Дипломат Андрей Черемило, который подозревается в шпионаже на ГРУ, возглавил флотилию из 5 кораблей и опозорился перед норвежцами, потому что бессознательно или намеренно нарушил правила относительно флагов вежливости.

Российский дипломат Андрей Черемило, которого подозревают в работе на российскую разведку, устроил в норвежском Шпицбергене пропагандистский военно-морской парад. На воду Грен-фьорда в Западном Шпицбергене вышли 5 гражданских судов, украшенных российскими флагами. Об этом пишет издание TheBarentsObserver.

Парад проходил возле поселка Баренцбург на День военно-морского флота РФ.

Генконсул лично возглавил флотилию на катере с флагами РФ, зато, как отмечает издание, норвежских флагов вежливости, которые нужно вывешивать вместе с национальным флагом в случае пребывания в территориальных водах Норвегии в знак уважения, не наблюдалось.

В Генконсульстве РФ парад окрестили "традиционным" и сообщили, что участие в нем приняли: катер генконсульства, самоходная баржа "Пирамида" и катер "Баренцбург" треста "Арктикуголь" и две моторные лодки Российской научной арктической машины.

Параллельно с празднованием россиянами военно-морской мощи своей страны на 79 градусе северной широты официальные парады в честь Дня Военно-морского флота прошли в Калининграде, Североморске, Владивостоке, Севастополе и Новороссийске.

Генконсул Андрей Черемило: что известно

По данным норвежской общественной телерадиокомпании NRK и Центра "Досье", Андрей Черемило связан с российской военной разведкой — ГРУ. Впрочем, сам дипломат отрицает такие связи, но журналисты выяснили, что ранее он был зарегистрирован в Москве по адресу Военно-дипломатической академии при Министерстве обороны.

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Черемило был назначен Генеральным консулом Российской Федерации на Шпицбергене, Королевство Норвегия в 2022 году.

Он в свое время окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище и факультет повышения квалификации Дипломатической академии МИД России. Владеет норвежским и английским языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса, присвоенный в марте 2020 года.

На дипломатической службе с 2002 года. В 2019 — 2022 годах — заместитель начальника отдела в Консульском департаменте.

Ранее Фокус писал, что большое количество сотрудников российских дипломатических миссий в Северной Европе — это шпионы под прикрытием. Среди них и генеральный консул России в Баренцбурге Андрей Чемерило.

Также сообщалось, что правительство Молдовы выяснило, что спецслужбы РФ следят за ними с помощью антенн на крыше посольства. В ответ на это почти60 российских дипломатов были высланы из страны.