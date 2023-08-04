"Вел наблюдение за морскими портами": польские службы задержали российского шпиона, — СМИ

Белорус в составе шпионской сети работал на спецслужбы РФ, следил за объектами критической инфраструктуры Польши.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали белоруса, который якобы был причастен к деятельности шпионской сети, работавшей на Россию. Это шестнадцатый человек, арестованный по этому делу, сообщает Rmf24.

39-летний гражданин Республики Беларусь Михаил А. был задержан 1 августа сотрудниками ABW, но об этом стало известно 4 августа.

По информации агентства, он является другим установленным лицом, действующим в составе преступной группы, которая выполняла задания для российских спецслужб на территории Польши.

Белорус несколько лет жил на территории Российской Федерации. По данным спецслужб, в 2008-2010 годах мужчина работал в Москве, а позже переехал в Санкт-Петербург. В России он отбыл шестилетний срок заключения.

"Мужчина поддерживал контакты с гражданами Российской Федерации, с которыми встречался в Санкт-Петербурге и в Крыму", — сообщили в офисе министра координатора секретных служб.

В Польшу он приехал в 2021 году и вступил в контакт с координатором шпионской сети. За выполнение задач, в том числе ведение разведки объектов критической инфраструктуры, включая военные районы и морские порты, а также пропагандистскую деятельность, он получал систематическое вознаграждение.

По версии следствия, белорус при выполнении поставленных задач принимал меры предосторожности, затруднившие его идентификацию и обнаружение: он часто менял средства связи и уничтожал следы своей преступной деятельности.

Представитель Национальной прокуратуры Лукаш Лапчинский сообщил, что белоруса доставили в Люблинское отделение Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Люблине. Прокурор предъявил задержанному обвинение в участии в деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша.

Ранее Фокус писал, что большое количество сотрудников российских дипломатических миссий в Северной Европе — это шпионы под прикрытием. Среди них и генеральный консул России в Баренцбурге Андрей Чемерило.

Также сообщалось, что правительство Молдовы выяснило, что спецслужбы РФ следят за ними с помощью антенн на крыше посольства. В ответ на это почти 60 российских дипломатов были высланы из страны.