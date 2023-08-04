Видит выгоду для себя: СМИ объяснили, зачем Саудовской Аравии переговоры по войне в Украине

По словам журналистов, участники в Джидде будут обсуждать продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение пленников и насильственно депортированных лиц, в том числе детей, а также экологическую безопасность и возможность создания трибунала для военных преступников.

Саудовская Аравия рассматривает саммит в Джидде как возможность представить себя международному сообществу в качестве миротворца. Об этом пишет издание Politico.

По словам журналистов, цель саммита в Джидде состоит в том, чтобы объединить страны так называемого "Глобального юга", такие как Индия, Бразилия и Южная Африка, а также страны Европейского Союза, США и Канаду, чтобы сплотиться вокруг усилий Украины по выработке мирного плана и прекращению войны с РФ. Представителей из Москвы не пригласили. Также участники надеются, что Китай примет активное участие в саммите.

"Важно, что делает Китай. Большинство участников в прошлый раз (во время встречи в Копенгагене в июне, — ред.) сожалели, что Китай не участвовал", — сказал один высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в подготовке к встрече, на условиях анонимности.

Издание пишет, что Саудовская Аравия шла по тонкой грани с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас ожидается, что саудовцы проинформируют Россию об итогах встречи в Джидде.

Что будут обсуждать на встрече в Джидде

Журналисты отметили, что участники будут обсуждать продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение пленников и насильственно депортированных лиц, в том числе детей, а также экологическую безопасность и возможность создания трибунала для военных преступников.

По словам журналистов, проблема, стоящая перед переговорщиками, является фундаментальной. Украина непреклонна в том, что ее мирный план из 10 пунктов, предложенный ранее президентом Владимиром Зеленским, — это единственная формула, которая может закончить войну.

В материале сказано, что ключевым пунктом украинского плана является требование к России, чтобы она подтвердила территориальную целостность Украины и вывела все свои войска из страны.

Напомним, что у Зеленского назвали ожидания от встречи в Саудовской Аравии. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, РФ последние 15-20 лет провоцировала ключевые нестабильности в мире, но в будущем это должно кардинально измениться.