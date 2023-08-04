"Основы новой архитектуры": у Зеленского назвали ожидания от встречи в Саудовской Аравии

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, РФ последние 15-20 лет провоцировала ключевые нестабильности в мире, но в будущем это должно кардинально измениться.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заговорил на тему мирной инициативы, которая пройдет на выходных в Саудовской Аравии и назвал свои ожидания. Об этом он написал в социальной сети Twitter 4 августа.

По его словам, в первую очередь на встрече представителей стран в Саудовской Аравии буде обсуждаться вопрос мира и того, как в короткий срок можно урегулировать ситуацию.

"В Саудовской Аравии, по сути, закладываются основы новой глобальной политической архитектуры. В этой архитектуре уже будет отсутствовать "агрессивная субъективность" РФ, которая и провоцировала ключевые нестабильности за последние 15-20 лет", — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Михаила Подоляка, результатом встречи может стать возвращение стабильных правил, которые будут выглядеть как модернизированное "международное право".

Переговоры по Украине в Саудовской Аравии: что известно

30 июля были анонсированы мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии без участия России. Одной из главных целей этой встречи является привлечение Китая к мирной формуле и информирование тех стран, где у РФ больше влияния, чем у Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту встречу "постановочной", ведь там якобы хотят внедрить мирную формулу Владимира Зеленского. А вот пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии и оценивает положительно инициативы.

4 августа в Белом доме заявили, что переговоры в Саудовской Аравии не приведут к миру в Украине и никаких результатов добиться нельзя будет. По словам Джона Кирби, переговоры в Джидде нацелены на разработку механизмов, которые бы обеспечивали защиту территориальной целостности Украины.