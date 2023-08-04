"Готов сотрудничать": Китай ответил, отправит ли представителей на саммит в Саудовскую Аравию

В МИД КНР заявили, что готовы сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь найти конструктивную роль в поиске политического урегулирования войны в Украине.

В Китае ответили на приглашение Саудовской Аравии отправить делегацию на саммит в Джидде, на котором будут обсуждать мирный план прекращения войны в Украине. Заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Китая.

Так, как заявил представитель ведомства Ван Вэньбинь, Пекин отправит делегацию в Саудовскою Аравию.

В МИД Китая сообщили, что готовы сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь найти конструктивную роль в поиске политического урегулирования "кризиса" в Украине.

"По приглашению Королевства Саудовская Аравия Специальный представитель Правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетит Джидду для участия во встрече по украинскому вопросу", — говорится в сообщении МИД КНР.

Напомним, что у Зеленского назвали ожидания от встречи в Саудовской Аравии. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, РФ последние 15-20 лет провоцировала ключевые нестабильности в мире, но в будущем это должно кардинально измениться.

Также журналисты объяснили, зачем Саудовской Аравии переговоры по войне в Украине. По их словам, участники в Джидде будут обсуждать продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение пленников и насильственно депортированных лиц, в том числе детей, а также экологическую безопасность и возможность создания трибунала для военных преступников.

В СМИ отметили, что Саудовская Аравия рассматривает саммит в Джидде как возможность представить себя международному сообществу в качестве миротворца.