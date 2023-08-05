"Обращались как с убийцами": Пекин обвинил Москву в жестоком обращении с китайскими гражданами

Пятерых граждан Китая задержали на погранпереходе в Астрахани и допрашивали четыре часа. Им аннулировали туристические визы и отказали во въезде, китайское посольство просит МИД РФ и ФСБ объясниться.

Посольство Китая обвинило власти России в жестоком обращении с китайскими гражданам на границе. Об этом пишет агентство Bloomberg после анализа сообщений в китайской соцсети WeChat.

Пятерых граждан Китая неоднократно допрашивали в течение четырех часов на контрольно-пропускном пункте, когда они пытались пересечь границу РФ и Казахстана 29 июля. Китайцам аннулировали туристические визы и отказали во въезде.

Посольство просило объясниться МИД России, ФСБ и Федеральную пограничную службу РФ. Инцидент противоречит китайско-российской дружбе, заявили дипломаты.

Газета South China Morning Post пишет, что влиятельный китайский блогер Джин Вэньсинь опубликовал видео на Douyin, китайской версии TikTok, с противоправными действиями пограничников на КПП возле южного российского города Астрахань.

"Со мной и четырьмя друзьями российские чиновники обращались как с преступниками. Они трижды проверяли наш багаж. Группа планировала посетить Азербайджан, Грузию и Турцию", — отметил блогер.

Китайские граждане вынуждены были вернуться в Казахстан. Предполагается, что они все еще находятся в этой стране, но планировали переправиться на пароме через Каспийское море в Азербайджан. Российская сторона отметила, что данный случай является единичным

Напомним, что Пекин собирается отправить делегацию в Саудовскою Аравию для обсуждения мирного плана по прекращению войны в Украине.

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