Суд Беларуси признал снимок президента Польши Анджея Дуды "пропагандой экстремизма" (фото)

Мужчина покинул родину более года назад и проживает в Польше. В полиции Рогачева об этом знают, но продолжают составлять протоколы в отношении активиста.

В Беларуси в суде признали фото президента Польши Анджея Дуды прямой "пропагандой экстремизма". Об этом говорится в материале "Радио Свобода" 7 августа.

Речь идет о суде города Рогачев в Гомельской области. Там составили целый протокол про якобы "экстремистскую деятельность" на активиста Дениса Дашкевича и всему виной фото президента Польши Анджея Дуды на фоне бело-красно-белого флага.

Более года мужчина проживает на территории Польши, но это не помешало ему размещать "информационную продукцию, пропагандирующую экстремистскую деятельность" на местном сайте "Рогачев. Онлайн", как утверждает следствие.

В Беларуси составили протокол на парня из-за фотографии Анджея Дуды Фото: Радио Свобода

В качестве примера привели фотографию президента Польши Анджея Дуды из статьи издания Reuters.

В разговоре с "Радио Свобода" Денис Дашкевич признался, что на него в полиции продолжают регулярно составлять протоколы, хотя все знают, что в Беларуси он давно не проживает.

"Перед этим отчетом осуществили "проверку жилья", искали технику. Ничего не найдено. Расспрашивали родственников: где именно я живу, кто еще работает на сайте "Рогачев. Онлайн". Они пошли не только к моим родственникам и друзьям, но и к предпринимателям, которые до 2020 года рекламировались на нашем сайте", – добавил мужчина.

Отдельно активист отметил, что на него могут давить специально по заказу "местного идеолога Натальи Прус".

Напомним, 3 августа сообщалось, что ЕС ввел новые санкции против Беларуси в ускоренном порядке. Всему виной причастность страны к агрессии Российской Федерации против Украины. Новые меры помогут исключить возможность обхода российских санкций через Беларусь.