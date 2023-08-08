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Суд Беларуси признал снимок президента Польши Анджея Дуды "пропагандой экстремизма" (фото)

Протокол, Анджей Дуда, Беларусь, бело-красно-белый флаг, Денис Дашкевич, активист, суд в Беларуси
Фото: пресс-служба президента Польши | В Беларуси составили протокол на парня из-за фотографии Анджея Дуды

Мужчина покинул родину более года назад и проживает в Польше. В полиции Рогачева об этом знают, но продолжают составлять протоколы в отношении активиста.

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В Беларуси в суде признали фото президента Польши Анджея Дуды прямой "пропагандой экстремизма". Об этом говорится в материале "Радио Свобода" 7 августа.

Речь идет о суде города Рогачев в Гомельской области. Там составили целый протокол про якобы "экстремистскую деятельность" на активиста Дениса Дашкевича и всему виной фото президента Польши Анджея Дуды на фоне бело-красно-белого флага.

Более года мужчина проживает на территории Польши, но это не помешало ему размещать "информационную продукцию, пропагандирующую экстремистскую деятельность" на местном сайте "Рогачев. Онлайн", как утверждает следствие.

Протокол, Анджей Дуда, Беларусь, бело-красно-белый флаг, Денис Дашкевич, активист, суд в Беларуси Fullscreen
В Беларуси составили протокол на парня из-за фотографии Анджея Дуды
Фото: Радио Свобода

В качестве примера привели фотографию президента Польши Анджея Дуды из статьи издания Reuters.

В разговоре с "Радио Свобода" Денис Дашкевич признался, что на него в полиции продолжают регулярно составлять протоколы, хотя все знают, что в Беларуси он давно не проживает.

"Перед этим отчетом осуществили "проверку жилья", искали технику. Ничего не найдено. Расспрашивали родственников: где именно я живу, кто еще работает на сайте "Рогачев. Онлайн". Они пошли не только к моим родственникам и друзьям, но и к предпринимателям, которые до 2020 года рекламировались на нашем сайте", – добавил мужчина.

Отдельно активист отметил, что на него могут давить специально по заказу "местного идеолога Натальи Прус".

Напомним, 3 августа сообщалось, что ЕС ввел новые санкции против Беларуси в ускоренном порядке. Всему виной причастность страны к агрессии Российской Федерации против Украины. Новые меры помогут исключить возможность обхода российских санкций через Беларусь.