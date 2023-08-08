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Суд Білорусі визнав знімок президента Польщі Анджея Дуди "пропагандою екстремізму" (фото)

Протокол, Анджей Дуда, Білорусь, біло-червоно-білий прапор, Денис Дашкевич, активіст, суд у Білорусі
Фото: пресслужба президента Польщi | У Білорусі склали протокол на хлопця через фотографію Анджея Дуди

Чоловік покинув батьківщину понад рік тому і проживає в Польщі. У поліції Рогачова про це знають, але продовжують складати протоколи щодо активіста.

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У Білорусі в суді визнали фото президента Польщі Анджея Дуди прямою "пропагандою екстремізму". Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода" 7 серпня.

Йдеться про суд міста Рогачів у Гомельській області. Там склали цілий протокол про нібито "екстремістську діяльність" на активіста Дениса Дашкевича, і всьому виною фото президента Польщі Анджея Дуди на тлі біло-червоно-білого прапора.

Понад рік чоловік проживає на території Польщі, але це не завадило йому розміщувати "інформаційну продукцію, що пропагує екстремістську діяльність" на місцевому сайті "Рогачев. Онлайн", як стверджує слідство.

Протокол, Анджей Дуда, Білорусь, біло-червоно-білий прапор, Денис Дашкевич, активіст, суд у Білорусі Fullscreen
У Білорусі склали протокол на хлопця через фотографію Анджея Дуди
Фото: Радіо Свобода

В якостi приклада навели фотографію президента Польщі Анджея Дуди зі статті видання Reuters.

У розмові з "Радіо Свобода" Денис Дашкевич зізнався, що на нього в поліції продовжують регулярно складати протоколи, хоча всі знають, що в Білорусі він давно не проживає.

"Перед цим звітом здійснили "перевірку житла", шукали техніку. Нічого не знайдено. Розпитували родичів: де саме я живу, хто ще працює на сайті "Рогачев. Онлайн". Вони пішли не тільки до моїх родичів і друзів, а й до підприємців, які до 2020 року рекламувалися на нашому сайті", — додав чоловік.

Окремо активіст зазначив, що на нього можуть тиснути спеціально на замовлення "місцевої ідеологині Наталії Прус".

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі в прискореному порядку. Всьому виною причетність країни до агресії Російської Федерації проти України. Нові заходи допоможуть унеможливити обхід російських санкцій через Білорусь.