Работают без отпусков: большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности, — СМИ
По словам журналистов, беженцы называют самым большим препятствием для трудоустройства плохое знание чешского языка. Многим людям не с кем оставить детей.
Большинство украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности. Так, речь идет о 68% украинцев, которые бежали от войны. Об этом пишет издание Novinky со ссылкой на данные агентства PAQ.
Также сообщается, что 45% украинских домохозяйств не смогли бы прожить на свои сбережения даже два месяца.
Как сказано в материале, 67% экономически активных украинских беженцев смогли найти работу, однако более половины – работают на менее квалифицированных должностях, а более 40% — даже значительно ниже своей квалификации. Их трудовой потенциал не может быть полностью реализован.
"Неквалифицированная работа означает много проблем. Две трети беженцев зарабатывают только до 150 крон в час", — цитирует издание опрос PAQ.
Более того, как сообщается, третья часть респондентов работают без социального и медицинского страхования, без отпусков
По словам журналистов, беженцы называют самым большим препятствием для трудоустройства плохое знание чешского языка. Многим людям не с кем оставить детей. Также украинское образование не всегда признают в Чехии.
Напомним, что 17 июля сообщалось, что украинским беженцам предложили навсегда остаться в Канаде. Некоторые беженцы, уехавшие из-за полномасштабной войны с РФ в Канаду, могут никогда не вернуться на постоянное место жительства в Украину.
Кроме того, 29 июня сообщалось, что Япония приняла 2300 украинцев. По словам украинского посла Сергея Корсунского, главное условие для переезда в Японию — это спонсор: близкий родственник, знакомый, компания или университет — остальное зависит от решения японского правительства.