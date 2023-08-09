США ввели новые санкции против Беларуси: под ограничения попала авиакомпания "Белавиа"

Министерство финансов США обновило санкционный список, в который попали государственные и частные компании Республики Беларусь, а также физические лица. Среди них — сыновья и жена одного из местных бизнесменов.

Соединенные Штаты Америки 9 августа ввели новый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали физические и юридические лица. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обновило свой список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц, в который попали двое сыновей и жена белорусского бизнесмена Алексея Ивановича Алексина: Алексин Дмитрий Алексеевич, Алексин Виталий Алексеевич, Алексина Инна Владимировна.

Против кого еще США ввели ограничения

Санкции ввели против:

четырех представителей Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси: Дунко Артема Константиновича, Франскевича Виктора Ивановича, Маршалова Игоря Анатольевича, Селицкого Виктора Францовича;

гендиректора ОАО "Белорусский металлургический завод";

отдела финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси;

белорусской государственной авиакомпании "Белавиа";

ОАО "Минского завода гражданской авиации № 407".

Также США ввели санкции против самолета Bombardier CRJ-200ER, который принадлежит открытому акционерному обществу "Белавиа белорусские авиалинии

Кроме того, 8 августа Великобритания ввела санкции против РФ, Ирана и Беларуси. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о 25 новых санкциях, направленных против доступа Российской Федерации к иностранной военной технике. Также ограничения коснулись Ирана и Беларуси.

К слову, 3 августа США ввели санкции против Российской академии наук и ее структур. Против указанного учреждения американское правительство уже вводило ограничения. Также санкционные механизмы теперь уже распространяются на Институт физики твердого тела имени Ю. А. Осипьяна и Институт общей физики имени А. М. Прохорова.