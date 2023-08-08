Британия ввела санкции против РФ, Ирана и Беларуси: кого коснулись ограничения

По мнению Джеймса Клеверли, новые санкции приведут к дальнейшему сокращению российского арсенала и закроют сеть в цепочках поставок, поддерживающих оборонную промышленность РФ.

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Министр иностранных дел Великоритании Джеймс Клеверли 8 августа объявил о 25 новых санкциях, направленных против доступа Российской Федерации к иностранной военной технике. Также ограничения коснулись Ирана и Беларуси, сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

"Сегодняшние меры нанесут ущерб оборонным системам России, лишив Путина доступа к иностранной военной технике", — заявил Клеверли.

Согласно заявлению Клеверли, 22 новых санкций введены в отношении физических и юридических лиц за пределами России, поддерживающих незаконное вторжение Путина в Украину, а также в отношении трех российских компаний, импортирующих электронику, жизненно важную для российской военной техники, используемой на поле боя.

Кто попал под санкции Великобритании

2 Турецкие компании, Turkik Union и Azu International, за их роль в экспорте микроэлектроники в Россию, которая необходима для военной деятельности России в Украине.

Компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, расположенная в Дубае, за участие в поставках дронов и компонентов для них в Россию.

Гражданин Словакии Ашот Мкртычев за участие в попытке сделки по продаже оружия между Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и Россией.

Гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуцки за его роль в секторе финансовых услуг России, в том числе за работу в качестве главы московского офиса DuLac Capital Ltd.

Великобритания также предпринимает действия по борьбе с поддержкой Ираном и Беларусью российских Вооруженных сил.

Джеймс Клеверли подчеркнул, что Великобритания ранее ввела санкции против Беларуси за то, что она продолжает активно способствовать вторжению России в Украину, а также против иранских поставщиков БпЛА, используемых Россией для нападения на украинских гражданских лиц.

Новые санкции также включают:

Иранские физические и юридические лица, участвующие в исследованиях, разработке и производстве БПЛА для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Белорусские оборонные организации, связанные с производством военной техники для белорусского режима, что напрямую способствовало незаконной войне Путина.

Великобритания также наложила санкции на 3 российские компании, работающие в секторе электроники, за их роль в закупке западной микроэлектроники, которая необходима для поддержания конфликта России в Украине.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли сказал: "Сегодняшние знаковые санкции приведут к дальнейшему сокращению российского арсенала и закроют сеть в цепочках поставок, поддерживающих оборонную промышленность Путина, которая сейчас находится в затруднительном положении. Тем, кто поддерживает российскую военную машину, негде спрятаться".

Напомним, Украина уже ввела санкции против 4 тысяч компаний РФ. В санкционный список попали крупнейшие компании страны-агрессора, которые платят многомиллионные налоги, из которых потом финансируется война против Украины. Среди них есть "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Группа ГМС" и "Татнефть".

К слову, 3 августа США ввели санкции против Российской академии наук и ее структур. Против указанного учреждения американское правительство уже вводило ограничения. Также санкционные механизмы теперь уже распространяются на Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна и Институт общей физики имени А.М. Прохорова.