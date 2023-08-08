Британія ввела санкції проти РФ, Ірану та Білорусі: кого торкнулися обмеження

На думку Джеймса Клеверлі, нові санкції призведуть до подальшого скорочення російського арсеналу і закриють мережу в ланцюжках поставок, що підтримують оборонну промисловість РФ.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі 8 серпня оголосив про 25 нових санкцій, спрямованих проти доступу Російської Федерації до іноземної військової техніки. Також обмеження торкнулися Ірану та Білорусі, повідомляє пресслужба МЗС Великої Британії.

"Сьогоднішні заходи завдадуть шкоди оборонним системам Росії, позбавивши Путіна доступу до іноземної військової техніки", — заявив Клеверлі.

Згідно із заявою Клеверлі, 22 нові санкції запроваджено щодо фізичних і юридичних осіб за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення Путіна в Україну, а також щодо трьох російських компаній, які імпортують електроніку, життєво важливу для російської військової техніки, використовуваної на полі бою.

Хто потрапив під санкції Великої Британії

2 Турецькі компанії, Turkik Union і Azu International, за їхню роль в експорті мікроелектроніки в Росію, яка необхідна для військової діяльності Росії в Україні.

Компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, розташована в Дубаї, за участь у постачанні дронів і компонентів для них у Росію.

Громадянин Словаччини Ашот Мкртичев за участь у спробі угоди з продажу зброї між Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) і Росією.

Громадянин Швейцарії Ансельм Оскар Шмуцкі за його роль у секторі фінансових послуг Росії, зокрема за роботу як глави московського офісу DuLac Capital Ltd.

Велика Британія також вживає заходів щодо боротьби з підтримкою Іраном і Білоруссю російських Збройних сил.

Джеймс Клеверлі наголосив, що Велика Британія раніше запровадила санкції проти Білорусі за те, що вона продовжує активно сприяти вторгненню Росії в Україну, а також проти іранських постачальників БпЛА, які Росія використовує для нападу на українських цивільних осіб.

Нові санкції також включають:

Іранські фізичні та юридичні особи, які беруть участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Білоруські оборонні організації, пов'язані з виробництвом військової техніки для білоруського режиму, що безпосередньо сприяло незаконній війні Путіна.

Велика Британія також наклала санкції на 3 російські компанії, що працюють у секторі електроніки, за їхню роль у закупівлі західної мікроелектроніки, яка необхідна для підтримки конфлікту Росії в Україні.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі сказав: "Сьогоднішні знакові санкції призведуть до подальшого скорочення російського арсеналу і закриють мережу в ланцюжках постачань, що підтримують оборонну промисловість Путіна, яка зараз перебуває в скрутному становищі. Тим, хто підтримує російську військову машину, ніде сховатися".

Нагадаємо, Україна вже ввела санкції проти 4 тисяч компаній РФ. До санкційного списку потрапили найбільші компанії країни-агресора, які платять багатомільйонні податки, з яких потім фінансується війна проти України. Серед них є "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Група ГМС" і "Татнефть".

До слова, 3 серпня США запровадили санкції проти Російської академії наук та її структур. Проти зазначеної установи американський уряд уже вводив обмеження. Також санкційні механізми тепер уже поширюються на Інститут фізики твердого тіла імені Ю.А. Осип'яна та Інститут загальної фізики імені О.М. Прохорова.