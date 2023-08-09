Первый случай почти за 70 лет: в США акула напала на украинку (видео)

Подобных трагедий не случалось на пляже Нью-Йорка с 1950-х годов. Украинка потеряла около 9 килограммов ноги, говорилось в полицейском отчете.

В понедельник, 7 августа, на пляже Роквей Бич в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку. Женщине откусили большой кусок левой ноги. Об этом сообщили в The New York Times.

65-летняя Татьяна Колтонюк плавала одна возле пляжа, когда спасатели услышали ее крики о помощи. Женщину доставили в тяжелом состоянии в больницу на Ямайке, тогда как во вторник, 7 августа, ее состояние оценили как "тяжелое, но стабильное", рассказали в полиции.

В Нью-Йорке выразили надежду на полное выздоровление украинки и напомнили, что несмотря на ужасное событие, в Роквее акулы редко нападают на людей. В частности, подобных событий не случалось с 1950-х годов в городе.

В полицейском отчете написали, что женщина потеряла около 20 фунтов ноги, то есть 9 килограммов. Несмотря на то, что рана была серьезной, эта цифра, вероятно, была значительно завышенной, отметили в издании.

"Я не думаю, что когда-либо слышал о таких травмах в наших водах, несмотря на то, что я работал с акулами в течение 30 лет", — сказал Ганс Уолтерс, полевой ученый из Общества охраны дикой природы.

По его словам, укусы акул не должны заставлять людей отказаться от пляжа.

Напомним, 24 июля Фокус писал о том, что во время военных учений в Австралии трехметровая тупорылая акула оторвала руку и ногу 46-летнему бывшему десантнику. После того, как мужчина потерял часть руки и ноги, он был вынужден провести три месяца в реабилитационном центре. После выздоровления мужчина стал одним из ведущих защитников акул в мире.

Также студент из США рассказал о страшном нападении акулы. 21-летнему парню сделали срочную операцию по восстановлению семи порванных сухожилий. В его костях были обнаружены кусочки зуба акулы. По словам студента, он увидел свою ногу в пасти акулы, после чего его потянуло под воду.