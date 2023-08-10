Обещал встретить Байдена с винтовкой: в США застрелили сторонника Трампа, — CNN (фото)

Мужчина угрожал американским политикам и правоохранителям убийством. Его ликвидировал агент ФБР при попытке вручить ордер об аресте и обыске.

Специальные агенты ФБР застрелили мужчину, который ранее угрожал президенту Джо Байдену. Деталями инцидента со ссылкой на источник в правоохранительных органах поделились 9 августа в CNN.

По словам собеседника издания, речь идет о Крейге Робертсоне из штата Юта. Ему выдвинули три федеральных обвинения из-за угроз президенту и правоохранителям.

Вечером 9 августа у Байдена была запланирована поездка в Юту. Непосредственно перед ней Робертсон заявил, что найдет свой старый костюм и "отчистит пыль со своей снайперской винтовки". Свое сообщение мужчина закончил словами "добро пожаловать".

По данным СМИ, президента США проинформировали об угрозах. Кроме него американец угрожал еще нескольким политикам-демократам и прокурорам, причастным к делу против Дональда Трампа.

"Привет, ФБР, вы все еще следите за моими социальными сетями? Проверяю, чтобы иметь под рукой заряженное ружье на случай, если вы заскочите снова", — говорилось в одном из сообщений Робертсона.

Инцидент со стрельбой произошел примерно в 6:15 9 августа в Юте. Агенты ФБР пытались вручить обвиняемому ордер на арест и обыск по месту жительства. После того, как Робертсон направил на правоохранителей пистолет, его ликвидировали.

Место событий после убийства Крейга Робертсона Фото: Скрин видео

"ФБР серьезно относится ко всем инцидентам со стрельбой с участием наших агентов или членов оперативной группы. В соответствии с политикой ФБР, инцидент со стрельбой находится на рассмотрении отдела инспекции ФБР", — заверили журналистов в ведомстве.

В материале говорится, что также Робертсон угрожал в соцсетях генеральному прокурору США. В частности, он публиковал фото полуавтоматического пистолета с подписью "инструмент для уничтожения Меррика Гарланда" и подробно описывал "сон" о его убийстве.

Также мужчина угрожал вице-президенту США Камале Харрис, генеральному прокурору штата Нью-Йорк Петиции Джеймс и губернатору штата Калифорния Гэвину Ньюсому.

После опубликованных в соцсетях угроз окружному прокурору Манхэттена Элвину Брэггу к жителю Юты пришли агенты ФБР. Именно Брэгг выдвинул уголовные обвинения против Трампа.

"Я хочу стоять над Брэггом и сделать красивую дырку в его лбу своим 9 мм и наблюдать, как он дергается, когда из дыры сочится капля крови, пока его жизнь течет в ад", — писал Робертсон.

Когда на пороге его дома появились правоохранители, злоумышленник объяснил публикацию описанием своего сна и посоветовал не возвращаться в его дом без ордера. После общения из-за поста о Брэгге мужчина неоднократно угрожал агентам ФБР.

Напомним, 18 марта экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что его арестуют из-за оплаты молчания порнозвезды Сторми Дэниелс об их романе. По данным СМИ, в частных кругах он жаловался на то, что прокурор Элвин Брэгг "ненавидит его".

Позже Трампу объявили обвинения. Он раскритиковал решение окружной прокуратуры Манхэттена, назвав его "политическим преследованием и вмешательством в выборы".