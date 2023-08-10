На границе с Беларусью будет 10 тысяч солдат: в МО Польши объявили о серьезных намерениях

На польско-белорусской границе сейчас находятся около 2000 военных, но военное руководство страны планирует перебросить на этот участок дополнительные силы.

Из-за увеличения мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока и Африки Польша намерена усилить свои границы с Беларусью и разместить здесь около 10 тысяч военных. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"В течение двух лет мы будем иметь самую сильную сухопутную армию в Европе. Лучше потратить на Войско Польское, чем на иностранные войска", — сказал он.

По его словам, количество солдат на польско-белорусской границе "будет примерно таким же, как и раньше".

"Это будет около 10 000 солдат — 4 тыс солдат будут солдаты, которые принимают непосредственное участие в операции, которая касается поддержки пограничной службы на границе, и 6 тыс. в резерве", — пояснил он.

Напомним, что главнокомандующий Пограничной службы Польши обратился к Минобороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат к польско-белорусской границе. На сегодня на этой границе находятся около 2000 военнослужащих.

4 августа сообщалось, что Польша передала доказательства пересечения воздушного пространства со стороны Беларуси. В польском МИД призвали Беларусь "прекратить все провокации" на границе.