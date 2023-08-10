Состояние Михеила Саакашвили ухудшилось, — омбудсмен Грузии

В аппарате омбудсмена Грузии заявили, что состояние экс-президента ухудшается из-за голодовки и заверили, что его лечение продолжится. Сейчас врачи посещают его периодически, с интервалом в 2-4 месяца.

Группа специалистов, созданная Народным защитником Грузии, 10 августа опубликовала Заключение №10 по мониторингу результатов состояния здоровья Михеила Саакашвили. Состояние здоровья бывшего президента Грузии продолжает ухудшаться из-за объявленной им голодовки. Об этом сообщается на сайте аппарата омбудсмена Грузии.

Отмечается, что группа специалистов, приглашенных Народным защитником Грузии (омбудсменом — ред.), изучила и проанализировала документы, предоставленные клиникой "Вивамед", где находится Саакашвили, относительно управления здоровьем политика и представила свою оценку.

"Неврологический статус больного практически не изменился и сопоставим с предыдущими записями группы врачей, приглашенных народным защитником — по-прежнему отмечаются когнитивный дефицит, атаксия, гипестезия, диффузный упадок сил", — сообщает омбудсмен.

Также у экс-президента Грузии выявили снижение лейкоцитов в крови, предположительно, это связано с проблемами костного мозга. При этом специалисты отметили, что у них нет жалоб относительно процесса лечения пациента. Тем не менее у Саакашвили сохраняется постепенная медленная динамика в сторону ухудшения здоровья.

В аппарате омбудсмена Грузии заверили, что группа врачей продолжит следить за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и периодически, с интервалом в 2-4 месяца, продолжать посещать пациента, а также изучать медицинскую документацию. Очевидно, что в случае острой необходимости будут осуществляться и внеплановые визиты. Следующий визит группы врачей к пациенту Михаилу Саакашвили намечен на сентябрь.

Отметим, Михеил Саакашвили — экс-президент Грузии и гражданин Украины. Осенью 2021 года он вернулся на родину, чтобы принять участие в политической жизни страны. Однако его арестовали и обвиняют в ряде злоупотреблений, связанных с финансовыми вопросами.

Ранее, 14 июля сообщалось, что Грузия обвинила польского врача в тайном вывозе биоматериала Саакашвили. Польского врача завели в отдельную комнату и обыскали. В обуви нашли смятую бумажку якобы с биоматериалом грузинского политика, который никак не может выздороветь от неустановленной болезни.

Кроме этого, 3 июля президент Зеленский выразил протест против действий грузинских властей. Политик заявил, что Саакашвили убивают по приказу Кремля.