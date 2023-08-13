В Колумбии арестовали отца четырех детей, которые 40 детей выживали в джунглях Амазонки (фото)

После авиакатастрофы дети в возрасте 13, 9, 4 и 1 года больше месяца бродили по джунглям. Но выжили благодаря знаниям о регионе: ели семена, фрукты и корни растений.

Мануэль Ранок, отец двух детей, которые пережили 40 дней в колумбийских тропических лесах, арестован по подозрению в жестоком обращении с их покойной матерью. Об этом сообщает The Mirror.

Четверо детей в возрасте от года до 13 лет оказались на грани выживания после того, как самолет с их матерью и двумя другими взрослыми упал в джунглях Амазонки. В итоге дети оказались единственными из выживших.

Прокуратура Колумбии подтвердила арест Раноке — он отец мальчиков в возрасте одного года и четырех лет и отчим двух девочек, девяти и 13 лет. В официальном сообщении нет подробностей, но местные СМИ пишут, что обвинения связаны с домашним насилием.

"Мы узнали о задержании отца двух несовершеннолетних детей, считаем, что прокуратура действовала в рамках закона", — объяснила Астрид Элиана Касерес, директор Колумбийского института благосостояния семьи.

Ранок был втянут в судебные тяжбы за опеку над детьми с их бабушкой и дедушкой по материнской линии. Сейчас четверо братьев и сестер остаются под опекой колумбийского агентства по защите детей после выписки из больницы.

Их дед Нарцисо Мукутуй обвинил отца детей в избиении матери Магдалены Мукутуи. Обвиняемый признал в интервью журналистам, что дома были проблемы, но сказал, что считает это личным семейным делом.

Собака-ищейка Уилсон, участвовавшая в поиске

Дети коренных народов Уитото попали в авиакатастрофу 1 мая во время полета над отдаленной частью тропического леса Амазонки, известной как Араракуара. Мать детей — Магдалена Мукутуй Валенсия, лидер коренных народов, — скончалась после аварий, предположительно, произошедшей из-за проблем с двигателем. Она прожила с детьми около четырех дней, а затем посоветовала им выбираться. В итоге дети в возрасте 13, 9, 4 и 1 года больше месяца бродили по джунглям.

И выжили благодаря семенам, фруктам и корням растений. Они знали о том, что определенные растения были съедобными благодаря воспитанию в районе Амазонки.

Группа спасателей, фото опубликовано Вооруженными силами Колумбии

Представители Национальной организации коренных народов Колумбии считают, что именно знания особенностей региона сыграло ключевую роль в выживании.

Напомним, что власти Колумбии отправили свыше 100 солдат с собаками-ищейками на поиски пропавших детей. Спасатели нашли самодельное жилище из палок и веток, которое подсказало, что после авиакатастрофы кто-то выжил.

Также сообщалось, что умер исследователь, попытавшись установить контакт с диким племенем. Эколог Пол Розоли рассказал, как один из исследователей Амазонки приносил еду и прочие предметы племенным людям, которые впоследствии его убили.