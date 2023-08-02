"Они из каменного века": исследователь умер, попытавшись подружиться с диким племенем (видео)

Пол Розоли вспомнил историю о том, как один мужчина пытался подружиться с жителями племени, которое живет в джунглях Амазонки. Он приносил им еду и разные полезные, но потом они убили его.

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Эколог Пол Розоли рассказал, как один из исследователей Амазонки встретил ужасный конец, попытавшись подружиться с диким племенем, живущим в глубине тропических лесов. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина регулярно организовывает поездки в отдаленные районы джунглей, но предостерегает от попыток вступить в контакт с коренными жителями. Немногие уцелевшие племена, живущие в глубине леса, ведут практически образ жизни каменного века, но их территориям все чаще угрожают лесозаготовители. По словам эколога, они могут быть смертельно опасны, защищая свой дом.

У племени нет современного оружия, но Пол объяснил, что "их шестифутовые стрелы имеют большую дальность полета, чем ружья лесорубов".

А поскольку этот народ был изолирован от остального человечества на протяжении десятков тысяч лет, его законы и обычаи практически невозможно понять посторонним. Это, по словам специалиста, может привести к катастрофе.

Пол говорит, что жители тропических лесов будут убивать всех, кто, по их мнению, представляет угрозу Фото: скриншот/YouTube

"Я помню одну историю. В окрестностях Национального парка Ману, один парень… местный житель… начал ходить в джунгли и оставлять там кучи бананов для жилетей племени. Иногда, помимо подношений в виде еды для этих кочевых охотников-собирателей, он добавлял и другие полезные предметы. Возможно он принес им даже мачете. Знаете, у них нет металла, они пропустили колесо, они никогда не держали в руках ложку — это люди, которые находятся на улице: ни обуви, ни одежды. Они из каменного века", — рассказал эколог.

Примерно через год, оставив еду и инструменты, мужчина решил, что, возможно, заслужил доверие племени.

"Он начал появляться там, когда они приходили, чтобы забрать их. Они видели его, а он видел их. Через некоторое время он действительно смог взаимодействовать с ними. Он мог говорить только несколько слов на их языке. Но этот парень общался с ними, пока однажды его не нашли мертвым со стрелами в теле. Мы не знаем, почему они убили его. Он был там только для того, чтобы помочь им. Он очень любил этих людей. Он отстаивал их права, но что-то сделал — или они восприняли его действия как угрозу — и тут же убили его", — рассказал Пол.

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