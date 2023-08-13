"Прекрасно обходилась без Москвы": депутат РФ создал движение за независимость Смоленской области

Депутат вместе с экс-редактором Telegram-канала NEXTA Яном Рудиком хотят воссоздать "самостоятельную смоленскую государственность". При этом Владислав Живица уточнил, что "Россия должна быть разрушена".

Бежавший в Варшаву из РФ депутат Смоленской областной думы Владислав Живица сообщил о создании движения за независимость Смоленской области. Об этом пишет издание "Белсат".

Свою речь Живица начал со слов: "Смоленское княжество прекрасно обходилось без Москвы".

Пресс-конференция прошла в Беларуском Доме Варшавы. Другим спикером стал делегат Координационного Совета Беларуси и экс-редактор каналов Nexta Ян Рудик.

Владислав Живица (слева) и Ян Рудик с флагом независимой Смоленской области Фото: Белсат

Рудик и Живица сообщили о создании в Варшаве политической организации сторонников независимости Смоленской области в тесном союзе с будущей Беларусью — Смоленского Республиканского Центра.

Они заявили, что хотят воссоздать "самостоятельную смоленскую государственность в тесном союзе с будущей свободной Беларусью и другими странами, территории которых ранее входили в Великое Княжество Литовское и Речь Посполитую".

Следующим шагом, заверил Владислав Живица, станет создание боевого подразделения сторонников независимости Смоленской республики в составе белорусского полка Калиновского, воюющего на стороне Украины.

В своей речи он отметил, что "Россия должна быть разрушена", а также заявил, что "Смоленское княжество прекрасно обходилось без Москвы".

Смоленская область на карте Фото: Скриншот

Ян Рудик подчеркнул, что сначала должна состояться "деоккупация" Смоленска в войне России против Беларуси. Для жителей Смоленской области, для которых это будет необходимо, будет организован гуманитарный коридор. А смоляне с беларусскими корнями смогут получить паспорт новой Беларуси.

Таким образом Владислав Живица оказался единственным действующим депутатом регионального парламента в России, открыто выступивший за независимость своего региона.

Отвечая на вопрос корреспондентов о том, могут ли получить независимость и другие регионы РФ, спикеры заявили, что успехи движения за независимость Смоленской области могут стать хорошим кейсом, который повлияет и на действия сторонников суверенитета этих субъектов РФ.

Вскоре после того, как пресс-конференция была закончена и спикеры представили флаг независимой Смоленской области, Живица сообщил, что его юридическому представителю в Смоленске позвонили из ФСБ и заявили, что уголовное дело против депутата не заставит себя ждать. Срок мандата политика истекает в сентябре 2023 года.

Кто такой Владислав Живица

Владислав Живица — действующий депутат Смоленской Областной Думы, который эмигрировал из России, чтобы возглавить зарубежный политический центр Смоленского Освободительного Движения.

Владислав Живица со своим депутатским удостоверением Фото: Белсат

Владислав Живица родился в 1992 году. Так как он исповедует католицизм, то был одним из деятелей инициативной группы по восстановлению католического Храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске.

Владислав Живица прошел в Смоленскую Областную Думу как член КПРФ и до 2021 года входил в ее фракцию. Как он сам объяснял, он вошел в партию КПРФ исключительно из-за отсутствия в стране нормальных оппозиционных партий и возможностей их создавать.

В тот момент руководство КПРФ было заинтересовано в привлечении к себе оппозиционных политиков и электората.

Однако из-за своей деятельности в защиту католических храма и общины, а также изобличения коррупции регионального руководства партии, в 2021 году был исключен из нее и ее фракции. При исключении из КПРФ был представлен "агентом польского влияния". Выиграл суд у лидера смоленских коммунистов и вице-спикера Смоленской областной думы Валерия Кузнецова.

Напомним, в марте в РФ провели онлайн-референдум за независимость сразу пяти республик. В опросе решали судьбу Кенигсберга (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и Урала. Большинство высказались за независимость.