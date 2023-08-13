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"Прекрасно обходилась без Москвы": депутат РФ создал движение за независимость Смоленской области

владислав живица. ян рудик, независимость смоленской области, смоленская область
Фото: Белсат | Владислав Живица (слева) и Ян Рудик с флагом независимой Смоленской области

Депутат вместе с экс-редактором Telegram-канала NEXTA Яном Рудиком хотят воссоздать "самостоятельную смоленскую государственность". При этом Владислав Живица уточнил, что "Россия должна быть разрушена".

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Бежавший в Варшаву из РФ депутат Смоленской областной думы Владислав Живица сообщил о создании движения за независимость Смоленской области. Об этом пишет издание "Белсат".

Свою речь Живица начал со слов: "Смоленское княжество прекрасно обходилось без Москвы".

Пресс-конференция прошла в Беларуском Доме Варшавы. Другим спикером стал делегат Координационного Совета Беларуси и экс-редактор каналов Nexta Ян Рудик.

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Владислав Живица (слева) и Ян Рудик с флагом независимой Смоленской области
Фото: Белсат

Рудик и Живица сообщили о создании в Варшаве политической организации сторонников независимости Смоленской области в тесном союзе с будущей Беларусью — Смоленского Республиканского Центра.

Они заявили, что хотят воссоздать "самостоятельную смоленскую государственность в тесном союзе с будущей свободной Беларусью и другими странами, территории которых ранее входили в Великое Княжество Литовское и Речь Посполитую".

Следующим шагом, заверил Владислав Живица, станет создание боевого подразделения сторонников независимости Смоленской республики в составе белорусского полка Калиновского, воюющего на стороне Украины.

В своей речи он отметил, что "Россия должна быть разрушена", а также заявил, что "Смоленское княжество прекрасно обходилось без Москвы".

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Смоленская область на карте
Фото: Скриншот

Ян Рудик подчеркнул, что сначала должна состояться "деоккупация" Смоленска в войне России против Беларуси. Для жителей Смоленской области, для которых это будет необходимо, будет организован гуманитарный коридор. А смоляне с беларусскими корнями смогут получить паспорт новой Беларуси.

Таким образом Владислав Живица оказался единственным действующим депутатом регионального парламента в России, открыто выступивший за независимость своего региона.

Отвечая на вопрос корреспондентов о том, могут ли получить независимость и другие регионы РФ, спикеры заявили, что успехи движения за независимость Смоленской области могут стать хорошим кейсом, который повлияет и на действия сторонников суверенитета этих субъектов РФ.

Вскоре после того, как пресс-конференция была закончена и спикеры представили флаг независимой Смоленской области, Живица сообщил, что его юридическому представителю в Смоленске позвонили из ФСБ и заявили, что уголовное дело против депутата не заставит себя ждать. Срок мандата политика истекает в сентябре 2023 года.

Кто такой Владислав Живица

Владислав Живица — действующий депутат Смоленской Областной Думы, который эмигрировал из России, чтобы возглавить зарубежный политический центр Смоленского Освободительного Движения.

владислав живица. ян рудик, независимость смоленщины, смоленская область Fullscreen
Владислав Живица со своим депутатским удостоверением
Фото: Белсат

Владислав Живица родился в 1992 году. Так как он исповедует католицизм, то был одним из деятелей инициативной группы по восстановлению католического Храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске.

Владислав Живица прошел в Смоленскую Областную Думу как член КПРФ и до 2021 года входил в ее фракцию. Как он сам объяснял, он вошел в партию КПРФ исключительно из-за отсутствия в стране нормальных оппозиционных партий и возможностей их создавать.

В тот момент руководство КПРФ было заинтересовано в привлечении к себе оппозиционных политиков и электората.

Однако из-за своей деятельности в защиту католических храма и общины, а также изобличения коррупции регионального руководства партии, в 2021 году был исключен из нее и ее фракции. При исключении из КПРФ был представлен "агентом польского влияния". Выиграл суд у лидера смоленских коммунистов и вице-спикера Смоленской областной думы Валерия Кузнецова.

Напомним, в марте в РФ провели онлайн-референдум за независимость сразу пяти республик. В опросе решали судьбу Кенигсберга (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и Урала. Большинство высказались за независимость.