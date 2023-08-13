"Прекрасно обходилася без Москви": депутат РФ створив рух за незалежність Смоленської області

Депутат разом з ексредактором Telegram-каналу NEXTA Яном Рудиком хочуть відтворити "самостійну Смоленську державність". При цьому Владислав Живиця уточнив, що "Росія має бути зруйнована".

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Депутат Смоленської обласної думи Владислав Живиця, який утік до Варшави з РФ, повідомив про створення руху за незалежність Смоленської області. Про це пише видання "Белсат".

Свою промову Живиця почав зі слів: "Смоленське князівство прекрасно обходилося без Москви".

Пресконференція пройшла в Білоруському Будинку Варшави. Іншим спікером став делегат Координаційної Ради Білорусі та ексредактор каналів Nexta Ян Рудик.

Владислав Живиця (ліворуч) і Ян Рудик із прапором незалежної Смоленської області Фото: Белсат

Рудик і Живиця повідомили про створення у Варшаві політичної організації прихильників незалежності Смоленської області в тісному союзі з майбутньою Білоруссю — Смоленського Республіканського Центру.

Вони заявили, що хочуть відтворити "самостійну Смоленську державність у тісному союзі з майбутньою вільною Білоруссю та іншими країнами, території яких раніше входили до Великого Князівства Литовського і Речі Посполитої".

Наступним кроком, запевнив Владислав Живиця, стане створення бойового підрозділу прихильників незалежності Смоленської республіки у складі білоруського полку Калиновського, що воює на боці України.

У своїй промові він зазначив, що "Росія має бути зруйнована", а також заявив, що "Смоленське князівство прекрасно обходилося без Москви".

Смоленська область на карті Фото: Скриншот

Ян Рудик наголосив, що спочатку має відбутися "деокупація" Смоленська у війні Росії проти Білорусі. Для жителів Смоленської області, для яких це буде необхідно, буде організовано гуманітарний коридор. А смоляни з білоруським корінням зможуть отримати паспорт нової Білорусі.

Таким чином Владислав Живиця виявився єдиним чинним депутатом регіонального парламенту в Росії, який відкрито виступив за незалежність свого регіону.

Відповідаючи на запитання кореспондентів про те, чи можуть здобути незалежність й інші регіони РФ, спікери заявили, що успіхи руху за незалежність Смоленської області можуть стати гарним кейсом, який вплине і на дії прихильників суверенітету цих суб'єктів РФ.

Незабаром після того, як пресконференцію було закінчено і спікери представили прапор незалежної Смоленської області, Живиця повідомив, що його юридичному представнику в Смоленську зателефонували з ФСБ і заявили, що кримінальна справа проти депутата не змусить на себе чекати. Термін мандата політика закінчується у вересні 2023 року.

Хто такий Владислав Живиця

Владислав Живиця — чинний депутат Смоленської Обласної Думи, який емігрував з Росії, щоб очолити зарубіжний політичний центр Смоленського Визвольного Руху.

Владислав Живиця зі своїм депутатським посвідченням Фото: Белсат

Владислав Живиця народився 1992 року. Оскільки він сповідує католицизм, то був одним із діячів ініціативної групи з відновлення католицького Храму Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії в Смоленську.

Владислав Живиця пройшов у Смоленську Обласну Думу як член КПРФ і до 2021 року входив до її фракції. Як він сам пояснював, він увійшов у партію КПРФ виключно через відсутність у країні нормальних опозиційних партій і можливостей їх створювати.

У той момент керівництво КПРФ було зацікавлене в залученні до себе опозиційних політиків та електорату.

Однак через свою діяльність на захист католицьких храму і громади, а також викриття корупції регіонального керівництва партії, 2021 року був виключений з неї та її фракції. Під час виключення з КПРФ був представлений "агентом польського впливу". Виграв суд у лідера смоленських комуністів і віцеспікера Смоленської обласної думи Валерія Кузнєцова.

Нагадаємо, у березні в РФ провели онлайн-референдум за незалежність одразу п'яти республік. В опитуванні вирішували долю Кенігсберга (Калінінград і область), Інгрії (Санкт-Петербург і Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та Уралу. Більшість висловилися за незалежність.