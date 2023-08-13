Будут добиваться независимости региона: в Якутии провели тайный съезд по отсоединению от России

По результатам встречи решили создать комитет независимости Саха, избрали председателя и пресс-секретаря.

В республике Саха жители задумались над тем, чтобы отсоединиться от России и стать независимым регионом. По этому поводу даже провели тайный съезд. Об этом сообщили в телеграм-канале "Комитет независимости республики Саха".

"Состоялся первый съезд якутян-сторонников независимости, встреча прошла в закрытом формате. По результатам встречи решили создать комитет независимости Саха, избрали председателя и пресс-секретаря", — говорится в сообщении.

Руководство и члены организации остаются анонимными. Какие шаги обсуждали участники тайного съезда, не раскрывается.

Как сообщает российское издание SOTA, в РФ появляется все больше так называемых "деколонизаторов". Так, недавно экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подписал в Японии соглашение о намерении разрушить РФ, заключить мир с ее остатками и отдать Курильские острова. Документ был подписан в рамках проходящего в Токио "Форума свободных народов постРоссии", созданного украинскими политиками, цель которого — разрушить РФ в рамках "деколонизации и деимпериализации".

Форум свободных народов постРоссии

В документе Курилы названы "оккупированными северными территориями". Идею отдать Курилы Японии, согласно сообщению Пономарева, активно поддержал "премьер-министр Чечни в изгнании" Ахмед Закаев.

Напомним, 13 августа смоленский депутат Владислав Живица, который переехал из России в Польшу заявил о подготовке вооруженной борьбы за независимость Смоленской области. Он заявил, что Смоленское княжество раньше " прекрасно обходилось без Москвы". Организаторы заявили, что хотят воссоздать "самостоятельную Смоленскую государственность в тесном союзе со свободной Беларусью и другими странами.

Также сообщалось, что секретарь СНБО уверен, что Россия распадется на отдельные государства. И первыми в этом списке могут оказаться Татарстан и Дагестан, которые станут независимыми.