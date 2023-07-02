Оказалась мифом: Данилов призвал мир готовится к распаду РФ

Секретарь СНБО уверен, что Россия распадется на отдельные государства. И первыми в этом списке могут оказаться Татарстан и Дагестан, которые станут независимыми.

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Россия в скором времени распадется и мировому сообществу нужно к этому тщательно подготовится. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Bild, которое было опубликовано 2 июля.

"Попытка государственного переворота со стороны Евгения Пригожина (создатель группы наемников ЧВК "Вагнер", — ред.) показала, что Россия не является государством. Запад должен понять, что Россия раздроблена и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что украинская сторона говорила о постепенном распаде РФ еще год назад. Так как эти процессы очень серьезны и их нельзя остановить.

По словам политика, Россия будет раздроблена, но мир должен подготовиться к этому. Потому как главная опасность — ядерное оружие, которое может остаться без контроля.

"В России любая военная группировка может действовать самостоятельно, любой ядерный объект, любое ядерное оружие может быть захвачено. Ситуация в России уже вышла из-под контроля", — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия продолжит существовать в ее нынешнем виде. Во-первых, у Кремля уже нет возможности контролировать такую большую территорию. Во-вторых, ВС РФ также уже не могут сохранить целостность российского государства, так как "вторая армия мира" оказалась, по словам Данилова, мифом.

Напомним, в начале июня в Великобритании озвучили прогноз, что распад России может произойти после ее поражения в полномасштабной войне с Украиной. По мнению эксперта Хадсоновского института Люка Коффи, СССР все еще разрушается, а пыль от него оседает. Российского диктатора ждет смерть или изгнание после окончания войны в Украине.

А в январе 2023 года Фокус писал о том, что будет с Россией после падения режима Путина. Война против Украины повлечет серьезные потрясения в России – страна может развалиться в ближайшие годы. Об этом все чаще говорят эксперты — и прогнозируют, как мир будет жить после конца эпохи Путина.