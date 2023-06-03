Распад России на две части: в Великобритании указали на будущее Путина

По мнению эксперта Хадсоновского института Люка Коффи, СССР все еще разрушается, а пыль от него оседает. Российского диктатора ждет смерть или изгнание после окончания войны в Украине.

Related video

Распад России может произойти после ее поражения в полномасштабной войне с Украиной. Такое мнение выразил 3 мая старший научный сотрудник Хадсоновского института Люк Коффи в общении с британским таблоидом Daily Mirror.

Распри между военными и полевыми командирами могут стать началом конца российского тирана Владимира Путина, предупредил эксперт.

"Путина могут отправить в отставку, стране грозит дальнейший раскол из-за внутренних разногласий. Сейчас все идет к свержению Путина и дальнейшему распаду Российской Федерации", — объяснил аналитик.

Коффи считает, что Советский Союз все еще разрушается, а пыль от него оседает. Это значит, что любые дальнейшие развалы стран нелегко будет восстановить или исправить.

Когда Россия потерпит поражение в Украине, скорее всего, она расколется на две части: сторонники жесткого подхода будут мечтать выиграть войну, а олигархи — наладить отношения с Западом и сохранить нажитые богатства и влияние.

Каким бы ни был исход, Путин будет либо мертвым, либо в изгнании. Остальные регионы, куда отправятся многие солдаты из Украины, восстанут против Москвы и потребуют независимости, заметил он.

"Вы увидите восстания среди недовольных людей. Москве придется решать, за какие кусочки бороться", — заключил Люк Коффи.

Напомним, что Путин на встрече с многодетными семьями 2 июня заявил, что Россия управляется богом.

Международный уголовный суд в Гааге в марте этого года выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.