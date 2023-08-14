В Румынии вблизи курорта взорвалась мина: есть пострадавшие, — СМИ (фото)

По данным журналистов, на берегу в момент взрыва было много людей. Отдыхающие на курорте слышали сильный взрыв и видели много черного дыма.

В окрестностях румынского курорта Костинешть, расположенного у берегов Черного моря, произошел взрыв морской мины. Вследствие инцидента пострадал один мужчина. Об этом сообщает румынское издание Digi24.ro.

Около девяти часов утра произошла детонация морской мины, находившейся приблизительно в 300 метрах от пляжной зоны и отеля Forum.

На берегу в момент взрыва было много людей. Отдыхающие на курорте слышали сильный взрыв и много черного дыма. Одному мужчине понадобилась медицинская помощь.

В этом же районе, возле пирса, была обнаружена еще одна морская мина, плывущая по водной поверхности. В связи с этим военно-морские силы Румынии организовали группу водолазов, которые отправятся на корабле береговой охраны для нейтрализации угрозы. Однако данная операция проходит в условиях сильного ветра и беспокойного морского состояния.

"Это сложная миссия для дайверов. Как только они прибудут, у нас будет больше информации. С начала войны в Украине до сих пор наши водолазы обезвредили пять морских мин в зоне нашей ответственности", – рассказал представитель военно-морских сил Корнелиу Павел.

Также было объявлено, что в подобных ситуациях применяется специальный протокол. Согласно его словам, действует план межведомственного сотрудничества, который включает взаимодействие между различными органами, ответственными за реагирование на такие ситуации.

В Румынии вблизи курорта взорвалась мина

"У нас есть отряд водолазов, специализированные суда и необходимое оборудование для миссии по обезвреживанию морских мин. Эти мины представляют опасность не только для судоходства, но и для береговой деятельности", – резюмировал ВМС Румынии.

Напомним, что на берег пляжа Энсю в Японии выбросило большой металлический шар, который местные жители и пользователи соцсетей уже успели назвать яйцом Годзиллы.