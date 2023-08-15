Пинали ногой и жгли страницы: в Швеции снова осквернили Коран

Двое мужчин распечатали несколько страниц Корана с текстом на арабском языке и его переводом на шведский, которые они разложили перед Королевским дворцом. Далее они провели акт длительного демонстративного надругательства над Кораном.

В Швеции двое мужчин повредили священную книгу мусульман — Коран. Они пнули ее ногой и сожгли несколько его страниц перед Королевским дворцом. Об этом пишет Al Jazeera.

Это очередной инцидент осквернения Корана с участием 37-летнего Салвана Момики и 48-летнего Салвана Наджема. Согласно предоставленной информации, Момика и Наджем провели акт длительного демонстративного надругательства над Кораном.

В процессе этого акта мужчины воспользовались мегафоном, чтобы подстрекать группу протестующих, собравшихся, чтобы выразить свой протест против сожжения священной книги.

Среди митингующих, осуждающих действия двух мужчин, группа людей в форме пожарных скандировала "погасите ненависть". Они раздавали пластиковые каски и поощряли прохожих говорить в своих мегафонах.

В издании сообщили о том, что шведские власти якобы дали разрешение на проведение акции по уничтожению Корана и выделили час на это мероприятие. После окончания акции полиция разогнала участников антиисламских протестов и разрешила гражданам собрать остатки оскверненных страниц священной книги.

На этот раз Момик и Наджем распечатали несколько страниц Корана с текстом на арабском языке и его переводом на шведский, которые они разложили перед Королевским дворцом. После того, как пара покинула площадь в сопровождении полиции, несколько мужчин поспешили через площадь, чтобы поднять разбросанные страницы книги с земли.

Напомним, что 21 января лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" (Stram Kurs) Расмус Палудан поджег священную книгу мусульман перед турецким посольством в Стокгольме. И пригрозил, что будет делать это, пока Ту

После акции в Стокгольме в Турции вспыхнули антишведские протесты. У генерального консульства страны в Стамбуле прошла массовая акция, на которой сожгли флаг Швеции. Недовольные люди также собирались у шведского посольства в Анкаре.

23 января на фоне произошедшего министр национальной обороны Турции Хулуси Акар утверждал, что Швеция и Финляндия не хотят содействовать Анкаре в вопросах борьбы с терроризмом. При этом страны ждут содействия Турции по их вступлению в НАТО.

24 января Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии заявил, что в Турции возмущены протестами в Швеции, в ходе которых был сожжен Коран. В связи с этим Анкара пока не готова одобрить вступление страны в НАТО. Он также подчеркнул, что вопрос вступления в Североатлантический альянс одновременно со Швецией, возможно, придется пересмотреть.