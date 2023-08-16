Чувствуют гибридную угрозу: в Латвии усиливают меры безопасности на границе с Беларусью

Латвийские пограничники заявили о росте количества инцидентов с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью. Говорят, что это "гибридная угроза", которую поддерживает режим Лукашенко.

Государственная пограничная служба Латвии сообщила об усилении угрозы на границе с Беларусью. Поэтому, чтобы повысить защиту, увеличат количество пограничников, которые будут следить за порядком. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В заметке пресс-службы говорится о возвращении из летних отпусков латвийских пограничников и прекращении предоставления летних отпусков. Причина отзыва работников с отдыха — необходимость усилить охрану на внешней границе республики.

Также указано, на каком именно участке границы возросла опасность — на латвийско-белорусской. Отмечают, что только за прошедшие сутки произошло 96 инцидентов — отмечают, что есть "стремительный рост гибридной угрозы".

Пограничная служба отметила, что инциденты связаны с нелегальным потоком мигрантов, которым помогают власти Республики Беларусь.

В связи с перечисленными гибридными угрозами также будут усиливать безопасность другими средствами, говорится в заявлении пресс-службы. В частности, обратятся за помощью к вооруженным силам и патрульной полиции.

Отметим, общая длина границы между Латвией и Беларусью — около 140 км. Кроме того, республика граничит еще с Литвой (длина границы 453 км), Россией (217 км), Эстонией (339 км).

Границы стран Балтии с Беларусью и Россией — скриншот Фото: Скриншот

Напоминаем, президент Беларуси Александр Лукашенко разместил на территории республики почти 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". После этого политик начал угрожать, что наемники могут пересечь западную границу — под ударом окажется аэропорт в Жешуве, а также Сувальский коридор, который ведет из Беларуси в Калининградскую область России. Польские политики отметили, что в случае провокаций, будут действовать решительно — готовы использовать и танки "Абрамс", и вертолеты "Апач".