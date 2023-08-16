Боя не будет: Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка в Колизее

По словам миллиардера, он также предложил в качестве площадки для боя дом своего оппонента, который может стать "безопасным пространством".

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг отказался от поединка с миллиардером Илоном Маском в римском Колизее. Об этом сообщил сам глава SpaceX в социальной сети X.

"Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался", — утверждает Маск на своей странице.

Он заявил, что предложил своему оппоненту и другое месте для поединка.

"Тогда я предложил его дом как "безопасное пространство". К сожалению, он "путешествовал", — отметил бизнесмен.

Что известно про бой Маска и Цукерберга

В июне Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на ринг после перепалки из-за запуска приложения Threads, конкурента Twitter. В Интернете принимали ставки на то, состоится ли бой между миллиардерами.

Глава Meta предлагал провести поединок 26 августа. Маск в ответ сказал, что перед боем ему необходимо сделать операцию на спине.

В июне стало известно, что власти Италии якобы обсуждают с Цукербергом возможность проведения боя с Маском в Колизее. Позже представитель античного памятника-музея сообщил, что никакого поединка между гендиректором SpaceX и соучредителем компании Meta на территории римского Колизея не может быть. В музее проводят события высокого культурного уровня, исключительно с целью сбора средств на благотворительные цели. А каждый запрос тщательно оценивает руководство Археологического парка, которое проверяет его совместимость с целью защиты памятника и отсутствия политической составляющей. При этом, власти Италии разрешили сразиться Маску и Цукербергу в Колизее.

Мама Илона Маска негативно отреагировала на будущий поединок сына с создателем Facebook. 75-летняя Мэй Макс призвала людей не поощрять этот матч. Отец Илона Маска также дал свой прогноз на то, чем обернется этот бой.