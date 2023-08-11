"В кадре — древний Рим": власти Италии разрешили сразиться Маску и Цукербергу

Долгожданный поединок Илона Маска и Марка Цукерберга должен состояться в Италии. Владелец SpaceX сообщил, что власти страны одобрили бой и согласились на "эпичную локацию".

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Владелец SpaceX, Tesla и Х (Twitter) Илон Маск договорился с премьер-министром Италии и министром культуры страны о проведении боя с главой Meta Марком Цукербергом в "эпичном" месте. Об этом миллиардер сообщил у себя в Twitter.

"Я разговаривал с премьер-министром и министром культуры. Они согласились на эпичную локацию", — написал Маск в соцсетях.

Миллиардер не раскрыл детали о дате проведения боя и конкретном месте, где состоится поединок, но пообещал, что в кадре будет "древний Рим" и "ничего современного".

"Все сделанное будет данью уважения прошлому и настоящему Италии", — добавил Маск. Все вырученные средства передадут ветеранам.

По словам миллиардера, поединок организуют фонды Маска и Цукерберга. UFC не имеет отношения к будущему мероприятию. Прямую трансляцию будут вести на платформе Х и в Meta.

Что известно о бое Маска и Цукерберга

В июне Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на ринг после перепалки из-за запуска приложения Threads, конкурента Twitter. В Интернете принимали ставки на то, состоится ли бой между миллиардерами.

Глава Meta предлагал провести поединок 26 августа. Маск в ответ сказал, что перед боем ему необходимо сделать операцию на спине.

В июне стало известно, что власти Италии якобы обсуждают с Цукербергом возможность проведения боя с Маском в Колизее. Позже представитель античного памятника-музея сообщил, что никакого поединка между гендиректором SpaceX и соучредителем компании Meta на территории римского Колизея не может быть. В музее проводят события высокого культурного уровня, исключительно с целью сбора средств на благотворительные цели. А каждый запрос тщательно оценивает руководство Археологического парка, которое проверяет его совместимость с целью защиты памятника и отсутствия политической составляющей.

Мама Илона Маска негативно отреагировала на будущий поединок сына с создателем Facebook. 75-летняя Мэй Макс призвала людей не поощрять этот матч. Отец Илона Маска также дал свой прогноз на то, чем обернется этот бой.