"У кадрі — стародавній Рим": влада Італії дозволила битися Маску і Цукербергу

Довгоочікуваний поєдинок Ілона Маска і Марка Цукерберга має відбутися в Італії. Власник SpaceX повідомив, що влада країни схвалила бій і погодилася на "епічну локацію".

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Власник SpaceX, Tesla і Х (Twitter) Ілон Маск домовився з прем'єр-міністром Італії та міністром культури країни про проведення бою з главою Meta Марком Цукербергом в "епічному" місці. Про це мільярдер повідомив у себе в Twitter.

"Я розмовляв із прем'єр-міністром і міністром культури. Вони погодилися на епічну локацію", — написав Маск у соцмережах.

Мільярдер не розкрив деталі про дату проведення бою і конкретне місце, де відбудеться поєдинок, але пообіцяв, що в кадрі буде "стародавній Рим" і "нічого сучасного".

"Усе зроблене буде даниною поваги минулому і сьогоденню Італії", — додав Маск. Усі кошти передадуть ветеранам.

За словами мільярдера, поєдинок організовують фонди Маска і Цукерберга. UFC не має стосунку до майбутнього заходу. Пряму трансляцію вестимуть на платформі Х і в Meta.

Що відомо про бій Маска і Цукерберга

У червні Ілон Маск викликав Марка Цукерберга на ринг після суперечки через запуск програми Threads, конкурента Twitter. В Інтернеті приймали ставки на те, чи відбудеться бій між мільярдерами.

Глава Meta пропонував провести поєдинок 26 серпня. Маск у відповідь сказав, що перед боєм йому необхідно зробити операцію на спині.

У червні стало відомо, що влада Італії нібито обговорює з Цукербергом можливість проведення бою з Маском у Колізеї. Пізніше представник античної пам'ятки-музею повідомив, що жодного поєдинку між гендиректором SpaceX і співзасновником компанії Meta на території римського Колізею не може бути. У музеї проводять події високого культурного рівня, виключно з метою збору коштів на благодійні цілі. А кожен запит ретельно оцінює керівництво Археологічного парку, яке перевіряє його сумісність з метою захисту пам'ятки та відсутності політичної складової.

Мама Ілона Маска негативно відреагувала на майбутній поєдинок сина з творцем Facebook. 75-річна Мей Макс закликала людей не заохочувати цей матч. Батько Ілона Маска також дав свій прогноз на те, чим обернеться цей бій.