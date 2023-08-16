Ани Лорак станет судьей на российском музыкальном шоу "Ты супер" для детей из интернатов

Журналисты сообщают, что шоу "Ты супер" будет транслироваться и телеканале НТВ, а кроме певицы в судьях будет еще один украинец — Игорь Крутой.

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) снова собирается появиться на экранах телеканалов в России. Об этом сообщает российское издание The Voice.

"Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом. Главная задача — оценивать не мгновение, а рассмотреть потенциал", — сказала Лорак.

Что известно о шоу?

Шоу "Ты супер" — это детско-музыкальное телешоу, которое является неким аналогом шоу "Голос".

По регламенту конкурсанты выступают на сцене с песнями, а четыре судьи выбирают среди них участников в свои команды, а затем происходят уже музыкальные соревнования среди команд.

В шоу "Ты супер" принимают участие дети, которые попали в детские дома и школы-интернаты, а также дети из приемных семей. И именно они будут демонстрировать судьям свои таланты.

Кроме Ани Лорак в роли судей на шоу выступят украинец Игорь Крутой и россияне Алексей Воробьев и Люся Чеботина.

Напомним, что 31 мая, в России начали отменять концерты Ани Лорак. После атаки беспилотников на Москву 30 мая в сети разразилась волна мемов. Распространяли фото с наклейкой на одном из летательных аппаратов с надписью "Фонд мести Ани Лорак". Это стало очередным поводом для проблем звезды в РФ.

Ранее, 26 марта, Фокус писал, что Ани Лорак, которая переехала в Россию, отреагировала на отмену своих концертов в Краснодаре. Певица подчеркнула, что очень дорожит своими поклонниками как в РФ, так и в Украине. Ани Лорак также опровергла информацию о том, что она полученными за концерты средствами помогает ВСУ.