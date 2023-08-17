Жуткое открытие: женщина случайно разоблачила незнакомца, жившего под ее домом (видео)

Американку пугал странный шум, и она решила найти причину. Оказалось, под досками пола месяцами спал мужчина.

Жительница Калифорнии Эшли Гуардино обнаружила незнакомого мужчину, который месяцами тайно жил под ее домом. Деталями истории 17 августа поделились в Mirror.

Женщину пугал странный шум, и она решила провести собственное "расследование". Американка подозревала, что кто-то может шуметь на ее крыше. Однако результаты поисков шокировали не только саму Гуардино, но и миллионы пользователей в соцсетях.

Стоя у входной двери и выглядывая наружу, она заметила движение травы и руку. Конечность вылезла из отверстия под домом и начала ощупывать все вокруг.

"Мужчина живет здесь месяцами. Живет под домом", — сказала напуганная женщина.

Гуардино вызвала по поводу проникновения незнакомца в свой дом полицию. На обнародованных кадрах видно, как правоохранители с оружием уговаривают мужчину вылезти из-под дома. Когда злоумышленник покинул свое укрытие, его арестовали.

По словам пострадавшей, ее тайный сожитель был "под кайфом".

Позже американка услышала в том же месте под домом мяуканье. Ей удалось достать из ловушки котенка, не снимая доски пола. Теперь четырехлапый будет проживать с Гуардино не как нарушитель чужого пространства, а как полноценный член семьи.

Напомним, неназванная женщина рассказала, что решила расстаться с мужем на следующий день после свадьбы. Это произошло из-за нарушения избранником одного правила, связанного с праздничным тортом.

В США мужчину обвиняют в хищении 1,5 миллиона долларов. К правоохранителям обратились его клиенты, которым Джеймс Статен должен был построить открытые бассейны.