Предлагал скидки: в США строитель бассейнов украл у клиентов $1,5 млн (видео)

Джеймс Статен успел "обвести вокруг пальца" около 140 клиентов. Мужчина переводил деньги на свой личный счет, чтобы вести роскошный образ жизни. В конце он объявил себя банкротом, а бассейны так и не были сделаны.

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В США владелец компании по строительству открытых бассейнов обвиняется в хищении 1,5 млн долларов у клиентов в шести округах Флориды. Об этом пишет Miami Herald.

15 августа Департамент правоохранительных органов штата Флорида в ходе пресс-конференции объявил о 35 уголовных обвинениях, предъявленных Джеймсу Статену, владельцу компании Olympus Pools в Тампе.

По словам специального агента Марка Брутнелла, мужчине предъявлены обвинения по одному пункту в совершении преступлений при отягчающих обстоятельствах, одному пункту в организованной схеме мошенничества, 20 пунктам в краже в особо крупных размерах, 8 пунктам в неправильном использовании средств на строительство и 5 пунктам в мошенничестве с подрядчиками.

По словам полицейского, в 2021 году в правоохранительные органы обратились жители округов Хиллсборо, Паско, Сарасота, Полк, Манати и Пинеллас, сообщившие, что они заплатили за строительство бассейнов, которое так и не было завершено.

Джеймс Статен успел обвести вокруг пальца около 140 клиентов Фото: WTSP.com

В результате рассмотрения жалоб агенты выявили 140 клиентов, которые, по словам Брутнелла, стали жертвами Стейтена. Из них 31 клиент имел стандартную схему работы с Olympus Pools, и их дела были использованы для предъявления обвинений.

Сотрудник полиции также рассказал, что в течение примерно 18 месяцев Стейтен и компания обманули этих клиентов на 1,5 млн долларов, которые затем были использованы на личные расходы.

"В 2020 году у Olympus Pools были серьезные финансовые проблемы. Владелец знал об этом, но продолжал совершать мошеннические действия", — сказал Брутнелл на пресс-конференции.

Строительство бассейнов так и не было завершено

Домовладельцы встречались с торговым представителем компании Olympus Pools, который обычно требовал 10% предоплаты для начала реализации проекта.

"Если же ничего не подозревающий клиент был готов заплатить полностью, ему предоставлялась скидка и гарантировались гораздо более быстрые сроки завершения работ", — заявил Брутнелл.

Мужчина переводил деньги на свой личный счет, чтобы вести роскошный образ жизни Фото: WTSP.com

По словам представителей компании, заказчикам было обещано, что средний срок завершения работ составит около шести месяцев. Сотрудник полиции отметил, что многие бассейны так и не были построены.

Пышный образ жизни

По словам Брутнелла, расследование финансовых дел Статена показало, что он переводил деньги с коммерческих счетов компании на свой личный счет, чтобы "вести очень роскошный образ жизни".

"Этот образ жизни включал в себя отпуск, ювелирные изделия, автомобили, ремонт дома, дорогие ужины и покупки у дизайнеров высокого класса", — сказал полицейский.

По его словам, в течение одного месяца расходы иногда составляли от 50 000 до 70 000 долларов США. Стейтен брал своих сотрудников и членов их семей в поездки на Ки-Уэст, Ямайку, Новый Орлеан и Лас-Вегас, оплачивая все расходы.

Мужчина также потратил 53 000 долларов на билеты на Суперкубок, когда в 2021 году этот турнир проходил в Тампе.

Объявил себя банкротом

6 июля генеральный прокурор Эшли Муди объявила о закрытии компании Olympus Pools через Отдел по защите прав потребителей.

Статену было предписано выплатить компенсацию клиентам, но он не смог найти деньги и подал заявление о личном банкротстве.

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