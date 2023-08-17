Эвакуировали две сотни людей: в России горит строящаяся ледовая арена (фото)

По данным российских источников, причиной пожара стало возгорание лакокрасочных материалов и утеплителя.

В российском Екатеринбурге горит строящаяся ледовая арена, спасатели эвакуировали 200 человек. Об этом сообщает российское издание РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

"Строящаяся УГМК-арена загорелась в Екатеринбурге, сообщает МЧС", — говорится в сообщении.

Telegram-канал Astra опубликовал фото с места события и отметил, что на площади 10 кв м горят лакокрасочные материалы и утеплитель.

По данным МЧС РФ, пришлось эвакуировать 200 человек.

Напоминаем, исследователи подсчитали количество взрывов в РФ в течение последних десяти лет. Из отчета следует, что в 2022 году зафиксирован рекорд — более 80 взрывов, от которых пострадало около 10 тыс. россиян.

В ночь на 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице Российской Федерации были сбиты беспилотные летательные аппараты. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Кроме того, 9 августа прогремел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, который, по данным СМИ, мог

участвовать в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения.

Ранее, 4 августа, в Подмосковье вспыхнул пожар возле автосалона Lada-Яхрома. Загорелось два склада с пластиком и резиной. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров.