В Малайзии самолет рухнул на оживленную дорогу: есть многочисленные жертвы (видео)

По информации местных СМИ, борт вмещал в себя 8 человек, среди которых два члена экипажа. Никому из них не удалось выжить, по предварительным данным.

В Малайзии потерпел крушение и упал на автотрассу легкомоторный частный самолет. В результате погибло минимум десять человек. Об этом сообщает местное издание Malay Mail 17 августа.

В Малазийском управлении гражданской авиации отметили, что воздушное судно вылетело незадолго до этого из международного аэропорта Лангкави в направлении аэропорта Султан Абдул Азиз Шах в Куала-Лумпуре.

Всего на борту было 6 пассажиров и 2 человека из экипажа. В какой-то момент борт потерял связь с вышкой управления и в окрестностях города Шах-Алам самолет потерпел крушения, что привело к многочисленным жертвам.

После столкновения с землей начался сильный пожар. В полиции подтвердили, что 10 человек погибло: 8 пассажиров самолета и еще два водителя на земле, когда он упал рядом с дорогой.

В управлении гражданской авиации Малайзии заявили, что диспетчеры заметили дым с места крушения, но судно не подавало до крушения сигналов бедствия.

На место прибыли оперативно экстренные службы и полиция. Следствию предстоит выяснить, что именно стало причиной катастрофы.

Напомним, 11 августа сообщалось, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.

3 августа сообщалось, что самолет совершил вынужденную посадку ради ареста пассажирки. Блейк Перкинс, который находился на борту, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из роликов мужчина написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".