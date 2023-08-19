Ограничен в поездках: Путина не будет на Генассамблее ООН в составе делегации от РФ

В Кремле сообщили, что Путин поручил возглавить делегацию главе МИД РФ Сергею Лаврову. Саммит пройдет в Нью-Йорке 5 сентября.

Президент РФ Владимир Путин не поедет на 78-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Соответствующий указ он уже подписал, о чем сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что делегацию возглавит глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в группу также войдут его заместитель Сергей Вершинин и руководители пяти департаментов. Также будет присутствовать глава внешнеполитического комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

Отметим, 78-я сессия Генассамблеи ООН пройдет осенью 2023 года в Нью-Йорке. Ее открытие запланировано на 5 сентября.

Напомним, что 15 августа сообщалось, что в Госдепе США сомневаются, что кто-то арестует Путина, пока он президент РФ. В дипломатическом учреждении напоминают, что в России есть много других военнослужащих, которые несут ответственность за войну в Украине, поэтому ситуацию с возможным арестом топ-руководства Кремля можно считать "игрой в долгую".

Также 3 августа сообщалось, что Международный суд в Гааге может выдать новый ордер на арест Путина. В МУС расследуют не только дело о незаконной депортации детей, но и другие преступления. В некоторых процессах фигурирует лично президент Владимир Путин, когда делает заявления для журналистов.

Напомним, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кроме российского диктатора суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.